Zašto je Trump poslao podmornice bliže Rusiji? Strpljenje američkog predsjednika je na izmaku

Američki predsjednik Donald Trump pojačava pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, a tenzije dodatno rastežu njegove javne kritike na račun bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva, prenosi Sky News. U središtu najnovijih događanja nalazi se odluka Bijele kuće da pošalje posebnog izaslanika Stevea Witkoffa u Moskvu, odmah nakon njegovog puta na Bliski istok. Iako detalji posjete još nisu poznati, ovo će biti Witkoffov drugi dolazak u Rusiju ove godine, u travnju je već održao sastanak s Vladimirom Putinom u Kremlju, svoj četvrti takav susret s ruskim predsjednikom.

No, prethodni razgovori nisu doveli do napretka. Trump je sve glasniji u osudi Kremlja, a ovog je tjedna izjavio: "Mislim da je odvratno to što rade", referirajući se na najnovije ruske napade na Ukrajinu. U utorak je Trump izdao ultimatum: Rusija ima deset dana da pristane na prekid vatre u Ukrajini, u suprotnom će se suočiti s novim carinama – ne samo ona, već i zemlje koje kupuju rusku naftu. Time Washington, po prvi put, ulogu podizanja tenzija preuzima od Moskve, koja je dosad bila poznata po zveckanju oružjem.

U pozadini svega leži sve očitije zahlađenje odnosa Trumpa s Vladimirom Putinom. Strpljenje američkog predsjednika prema Kremlju bilo je na izmaku već ranije ovog tjedna, kada je drastično skratio rok za postizanje mirovnog sporazuma, s 50 na samo 10 dana.

Podsjetimo, Trump je jučer rekao da je naredio raspoređivanje dviju nuklearnih podmornica u regijama blizu Rusije radi odgovora na prijetnje bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva. "Naredio sam da se dvije nuklearne podmornice pozicioniraju u odgovarajućim regijama za slučaj da su ove glupe i izazivajuće izjave više od toga", rekao je Trump u objavi na društvenim mrežama, u kojoj je Medvedevljeve komentare nazvao veoma provokativnim.