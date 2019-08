Trump sam protiv svih – samo SAD u G7 ne želi trgovinski mir

U seriji tvitova iz Biarritza u Francuskoj, gdje se održava sastanak na vrhu sedam industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta (G7), američki predsjednik Donald Trump lažnim vijestima nazvao je izvješća o tome da se ne slaže s ostalim sudionicima skupa te kako postoji opasnost od nove recesije.

Sramotno ponašanje

“Lažne i neukusne vijesti kažu da su odnosi s ostalih šest država G7 jako napete i da je dvodnevni sastanak bio katastrofalan”, napisao je Trump i dodao kako su lažne i one vijesti vezane za recesiju. “Pokušavaju nas uvjeriti da postoji recesija, pokušavaju gurnuti Ameriku prema ekonomski teškim vremenima, što gore, tim bolje, samo da bi učinili moj ponovni izbor (za američkog predsjednika) težim”, kritizira Trump američka glasila. Susreti s liderima odvijaju se jako dobro, a našoj zemlji ekonomski ide na najbolji način, drži Trump, pa onda ni svijet ne bi trebao biti zabrinut. No Trump se okomio na Kinu i nazvao njezino ponašanje zbog uvođenja novih carina sramotnim.

Britanski premijer Boris Johnson ne slaže se s Trumpom kad je riječ o carinama i želi trgovinski mir. – Mislimo da je, ukupno gledajući, Velika Britanija imala velike beneficije u posljednjih 200 godina slobodne razmjene te želimo tako nastaviti – kazao je Johnson, što je u suprotnosti s Trumpovim uvođenjem carina i poreza. Dakle, svih ostalih šest zemalja (Velika Britanija, Njemačka, Japan, Francuska, Italija i Kanada) protiv je trgovinskog rata koji traje između SAD-a i Kine. Francuski predsjednik i domaćin sastanka Emmanuel Macron kazao je da ga je G7 delegirao da pregovara s Teheranom o iranskom nuklearnom programu kako bi se izbjegla vojna eskalacija, ali Trump je odmah rekao kako ne vjeruje u uspjeh i da će on sam nastaviti rješavati pitanje Irana. No Trump je izašao iz sporazuma s Iranom o iranskom nuklearnom programu, dok europske zemlje žele suradnju s Teheranom.

Trump Johnsona ipak smatra “pravim čovjekom” za Brexit te najavljuje posebne trgovinske ugovore između SAD-a i Velike Britanije. Johnson se sastao i s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom od kojeg je tražio da se iz eventualnog sporazuma EU – Ujedinjeno Kraljevstvo otkloni klauzula “backstop” kojom se Republici Irskoj jamči otvorena granica sa Sjevernom Irskom. Glede izlaska Velike Britanije iz EU, Johnson je, kao što se i predviđalo, svu odgovornost stavio na europske zemlje. Izjavio je u Biarritzu kako raste mogućnost dolaska do sporazuma o Brexitu. Postoji “razumna mogućnost” da Velika Britanija sporazumno napusti EU 31. listopada, izjavio je Johnson za Sky News, ali je dodao kako je sadašnji sporazum, onaj koji je dogovorila Theresa May, “mrtav” te kako dogovor o Brexitu ili izlazak bez dogovora (no deal) “u potpunosti” ovisi o EU.

Zove Rusiju

Nedjeljni broj lista The Observer objavljuje kako postoji tajni plan za izbjegavanje kašnjenja Brexita. Naime, Johnson je zatražio da se izvidi mogućnost zatvaranja parlamenta na pet tjedana, odnosno od 9. do 31. listopada, kako parlamentarci ne bi imali mogućnost produljenja roka izlaska iz EU. Još je jedna tema na G7 pozvati ponovno ili ne Rusiju koju se ne poziva od 2014. zbog toga što je Moskva anektirala Krim. Trump bi htio pozvati Rusiju na sljedeći sastanak G7 koji se održava 2020. u SAD-u, ali se tome protive europske zemlje. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov najavio je da će predsjednik Vladimir Putin “uzeti u obzir” eventualni poziv. Trump i ostali nisu suglasni ni oko Rusije. Bitno je da su vijesti o tim nesuglasjima “lažne”, kako kaže Trump.