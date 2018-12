Trump prijeti Kongresu: Odobrite novac za gradnju zida ili ću blokirati saveznu vladu

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je u petak zaprijetio da će blokirati saveznu vladu ako Kongres ne usvoji zakon koji predviđa novac za izgradnju zida na granici s Meksikom.

"Blokada danas ako demokrati ne budu glasali za sigurnost granica!", zaprijetio je Trump na Twitteru, prenosi dpa.

Blokada će "trajati jako dugo", upozorio je.

Shutdown today if Democrats do not vote for Border Security!