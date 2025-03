Trump prelomio: SAD uvodi carine od 25 posto na automobile iz inozemstva

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će uvesti carine od 25 posto na automobile koji se uvoze u Sjedinjene Države. Carine će stupiti na snagu 2. travnja, a primjenjivat će se na gotove automobile i kamione koji se isporučuju u Sjedinjene Države, uključujući američke marke čiji se automobili sklapaju u inozemstvu, piše NYT te dodaje kako je gotovo polovica svih vozila prodanih u Sjedinjenim Državama iz uvoza.

"Ovo je vrlo uzbudljivo", rekao je Trump. Rekao je da će potpisati izvršnu naredbu "koja će dovesti do ogromnog rasta u automobilskoj industriji". Cilj ovog poteza je potaknuti tvrtke da uspostave više tvornica u Sjedinjenim Državama. No, carine bi mogle poremetiti opskrbne lance za proizvođače automobila i povećati troškove za potrošače. Uz to, ova bi mjera mogla izazvati više trgovinskih sukoba sa stranim zemljama, posebno europskim državama, Japanom i Južnom Korejom, čije tvrtke šalju mnogo automobila u Sjedinjene Države. Za Japan izvoz automobila predstavlja velik dio nacionalne ekonomije. Automobili su glavni izvozni artikl zemlje, a neki ekonomisti procjenjuju da bi Trumpove carine na automobile mogle izbrisati 40 posto potencijalnog rasta ove godine.

Tesla će proći bolje od većine drugih proizvođača automobila jer sve automobile koje prodaje u Sjedinjenim Državama proizvodi u Kaliforniji i Teksasu. Ali, predsjednik Trump rekao je da Elon Musk nije utjecao na tarifnu politiku. "Nikad me nije pitao za uslugu u poslu", rekao je Trump. Naime, Tesla bi bila snažnije pogođena da se carine odnose na komponente, a ne samo na gotova vozila. Kao i svi drugi proizvođači automobila, Tesla uvozi znatan broj dijelova.

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, kaže da duboko žali zbog odluke SAD-a da uvede carine na izvoz europskih automobila. Ističe da će Europa "procijeniti ovu najavu, zajedno s drugim mjerama koje SAD predviđa u sljedećim danima", te da će nastaviti tražiti rješenje. Doug Ford, premijer Ontarija - pokrajine u kojoj se nalazi kanadska autoindustrija, ističe da je rekao kanadskom premijeru Marku Carneyju da podržava uzvratne carine. "Pobrinut ćemo se da nanesemo što više boli američkom narodu", rekao je novinarima.

GALERIJA Top 10 zemalja s najviše američkih vojnika: Znate li koja je na samom vrhu?