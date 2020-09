Trump: Pentagon me ne voli jer izlazim iz beskonačnih ratova

Sjedinjene Američke Države smanjuju broj vojnika u Iraku s trenutačnih 5200 na 3000, a u sljedećih nekoliko dana očekuje se i odluka o smanjivanju vojnika u Afganistanu, objavili su Bijela kuća i američki zapovjednik za Bliski istok, general Kenneth F. McKenzie mlađi.

Novo povlačenje američkih vojnika poklopilo se s izjavom predsjednika Donalda Trumpa koji kaže da ga vojnici vole, premda ga vojska i vodeći ljudi u Pentagonu vjerojatno baš i ne vole jer okončava ratove koji su, sugerirao je, vojnom industrijskom kompleksu potrebni da bi masno zarađivao na vojnoj tehnologiji.

Globalistička izdaja

– Ne tvrdim da me vojska voli, ali vojnici da. Vodeći ljudi u Pentagonu vjerojatno me ne vole jer oni ne žele ništa drugo nego boriti se u ratovima kako bi usrećili sve te prekrasne kompanije koje izrađuju bombe i zrakoplove i sve ostalo. Ali mi izlazimo iz svih tih beskonačnih ratova – rekao je predsjednik Trump na press-konferenciji u Bijeloj kući u ponedjeljak. Inače, njegov ministar obrane Mark Esper i sam dolazi iz jedne od najvećih američkih vojnih kompanija Raytheon Technologies, za koju je radio kao lobist.

Trump kaže da je “stopostotno” pobijedio Islamsku državu i da želi vratiti vojnike kući.

– Neki se ljudi ne žele vratiti kući. Neki ljudi žele nastaviti trošiti novac. Jedna hladnokrvna globalistička izdaja za drugom, eto što je to bilo – rekao je na presici u Bijeloj kući.

Američki predsjednik proteklih se dana morao puno opravdavati i objašnjavati svoj odnos prema američkim vojnicima jer je ugledni magazin Atlantic objavio priču o tome kako je navodno pale američke vojnike opisivao kao gubitnike, luzere, što Trump i njegovi suradnici oštro demantiraju. No još je nekoliko iskusnih dopisnika iz Bijele kuće provjerilo navode Atlantica i ustvrdilo da su i njihovi izvori potvrdili dijelove te priče, odnosno da je to tipično Trumpovo razmišljanje o vojnicima. Magazin Atlantic navodi da je predsjednik Trump prilikom službenog posjeta Francuskoj 2018. godine odbio obići američko groblje Aisne-Marne pod obrazloženjem da je to groblje vojnika palih u Prvom svjetskom ratu “prepuno luzera”. Bijela kuća tvrdi da je 19 ljudi s izravnim znanjem o svim relevantnim okolnostima javno demantiralo navode iz Atlantica. Trumpov posjet groblju Aisne-Marne otkazan je u posljednji tren zbog procjene sigurnosnih službi da vremenske neprilike otežavaju let helikopterom, a prema njihovu mišljenju vožnja automobilom u štićenoj koloni vozila nije bila preporučljiva. Groblje je udaljeno devedesetak kilometara do Pariza.

Prema istraživanju javnog mnijenja, demokratski kandidat za predsjednika na izborima 3. studenog Joe Biden vodi s 41 posto potpore među aktivnim američkim vojnicima. Trump uživa potporu njih 37 posto.

“Obama nije učinio ništa”

Trumpova glasnogovornica Kayleigh McEnany jučer je na Fox Newsu komentirala i vijest da je norveški desničarski političar Christian Tybring-Gjedde nominirao Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir.

– To je velika stvar i potpuno je zasluženo. Ne možete osporiti što se za vrijeme predsjednika Trumpa dogodilo to da imamo mirovni sporazum između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, a tu je i ona velika objava ekonomskih odnosa između Srbije i Kosova prvi put u 25 godina. Ovo je predsjednik koji gradi mir diljem svijeta i okončava beskonačne ratove. Predsjednik koji apsolutno zaslužuje Nobelovu nagradu za mir – rekla je Trumpova glasnogovornica.

Dosad su četvorica američkih predsjednika dobila Nobelovu nagradu za mir: Roosevelt 1906., Wilson 1919., Carter 2002. i Obama 2009. godine.

Sam predsjednik Trump na svome profilu na Twitteru jučer je navijao za svoju kandidaturu, među ostalim i citirajući novinske članke koji opisuju kako je on “prekinuo s 39-godišnjom linijom američkih predsjednika koji su ili započeli rat ili uveli SAD u međunarodni oružani sukob”. Neki od komentara koje predsjednik prenosi na Twitteru govore kako je on sigurno učinio puno više nego Barack Obama “koji nije učinio ništa” i puni su naslađivanja jer se tvrdi da će Trump u razmaku od nekoliko mjeseci osvojiti i još jedan predsjednički mandat i Nobelovu nagradu za mir, nakon čega će “ljevičarska rulja podivljati”, što će biti “veličanstveno”.