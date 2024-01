Misteriozni crveni tragovi na ruci Donalda Trumpa: Dermatolog otkrio moguće uzroke

Bivši američki predsjednik Donald Trump imao je misteriozne crvene tragove na ruci kada je u srijedu napustio svoju rezidenciju u New Yorku. Mnogi su zbog toga na platformi X počeli spekulirati što je uzrok crvenila. Naime, neki su pretpostavili kako na rukama ima herpes, dok su drugi smatrali kako je možda nedavno pao.

Iako je teško dijagnosticirati problem na koži na temelju samo jedne fotografije, dr. Joshua Zeichner, izvanredni profesor dermatologije u bolnici Mount Sinai u New Yorku, rekao je za Business Insider da Trump vjerojatno ima osip koji može biti uzrokovan gotovo svime.

"Osip na rukama može biti uzrokovan raznim čimbenicima, od infekcija preko upalnih stanja do vanjske izloženosti", pojasnio je Zeichner te istaknuo četiri moguća razloga za osip na Trumpovim rukama.

What's up with Trump's hand it looks like he grabbed something really hot judging by the pattern ? Any word ? pic.twitter.com/Qcob6eTmwf