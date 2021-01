Trump konačno osudio nasilje, ali oporba mu poručila: Sada je kasno

I peta je osoba, točnije policajac, podlegla ozljedama nakon što su radikalni pristaše predsjednika Sjedinjenih Država u srijedu upali u zgradu Kongresa u Washingtonu. Američki predsjednik Donald Trump više od 24 sata nakon što se to dogodilo objavio je snimku u kojoj je pozvao na kraj nasilja te se založio za kažnjavanje odgovornih, no njegovi kritičari osudili su ga zbog kašnjenja s objavom koja je mogla smiriti grupu nasilnika još u srijedu. Izabrani predsjednik Joe Biden pobunjenike koji su upali u zgradu središta američke demokracije nazvao je pak “domaćim teroristima”, a dio demokrata potiče trenutačnu smjenu Trumpa, samo 11 dana prije Bidenove inauguracije.

Demokrati: Opozvat ćemo ga

Policajac koji je poginuo identificiran je kao Brian Sicknick, a ozlijeđen je kad se fizički suprotstavio prosvjednicima. Umro je u četvrtak nakon što je odvezen u bolnicu, a političari su događaj nazvali tragičnim. Dosad se zna da je jedna prosvjednica umrla nakon što ju je policija upucala, a troje je ljudi umrlo u različitim okolnostima, poput padanja pod noge stampeda. Šef policije u Capitolu, zgradi Kongresa, najavio je svoju ostavku nakon velikih kritika sigurnosnih propusta u srijedu.

Američki predsjednik Trump u noći na petak po hrvatskom vremenu konačno je priznao poraz na izborima koji se dogodio još prije dva mjeseca te je osudio nasilje koje se dogodilo u Capitolu, no mnogi su zaključili da do njega ni ne bi došlo da je to prosvjednicima poručio u srijedu.

– Nova će administracija biti inaugurirana 20. siječnja i fokusirat ću se da osiguram laganu, urednu i jasnu tranziciju vlasti – rekao je prvi put predsjednik Trump.

VIDEO Nacionalna garda u Washingtonu uspostavlja kontrolu nad prosvjednicima

Pobunu i provalu u Capitol nazvao je “gnjusnim napadom”, a nasilje, bezakonje i nered su ga zgrozili. Onima koji su prekršili zakon Trump je obećao “da će platiti”. Taj je video u suprotnosti s porukama koje je slao prosvjednicima koji su okupirali zgradu Kongresa kada ih je pozvao da budu mirni, ali ih je i hvalio. I to u trenutku kada su pljačkali i uništavali parlament. Prema izvješćima CNN-a, mnogo prosvjednika koji su snimljeni nakon što su provalili u zgradu Capitola već je izgubilo radna mjesta u svojim tvrtkama.

– Znam da ste razočarani, ali naše nevjerojatno putovanje tek počinje – poručio je još svojim pristašama Donald Trump. Podsjetimo, brojni su analitičari procjenjivali da bi se Trump mogao kandidirati na izborima 2024. godine, ali politička mu budućnost nakon ovog tjedna izgleda gotovo završena. Isto tako, ministrice obrazovanja i prometa dosad su u znak prosvjeda prema akcijama predsjednika podnijele ostavke. Jučer je Trump i rekao da neće prisustvovati inauguraciji Bidena 20. siječnja, čime će prekinuti tradiciju koja je važna u mirnom prijenosu vlasti kojeg je obećao. Demokratski su pak lideri, uključujući i predsjednicu Predstavničkog doma Nancy Pelosi čiji su ured prosvjednici demolirali, pozvali potpredsjednika Mikea Pencea da aktivira postupak iz 25. amandmana u ustavu koji omogućuje vladi da proglasi predsjednika nesposobnim obavljati funkciju čime bi na čelo države došao sam potpredsjednik. Pence je privatno, izvještava New York Times, već rekao da to ne planira napraviti. Manje od dva tjedna do dolaska nove vlade to je i očekivano.

Hoće li optužiti Trumpa?

No Predstavnički dom koji je pod kontrolom demokrata mogao bi ići u novo izglasavanje nepovjerenja Trumpu koje bi se moglo provesti do sredine idućeg tjedna.

– Donald Trump treba biti smijenjen i nastavit ćemo sa svakim alatom koji imamo na raspolaganju kako bismo zaštitili svoju demokraciju – rekla je visokopozicionirana demokratska zastupnica u Predstavničkom domu Katherine Clark. Prije godinu dana donji dom Kongresa već je jednom, u sasvim drugom slučaju koji je uključivao Trumpov zahtjev vlastima Ukrajine da istražuju Bidena, opozvao predsjednika, no oslobodio ga je Senat te je ostao u Bijeloj kući. Državni tužitelj u Washingtonu Michael Sherwin odbio je novinarima isključiti mogućnost, ali nije ju ni potvrdio, da vlasti pokrenu postupak protiv Trumpa zbog poticanja nasilja. – Promatramo sve aktere, ne samo one koji su ušli u zgradu – rekao je Sherwin.