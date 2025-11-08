Trump i ovdje želi ostaviti svoj trag? Drastično mijenja kultnu zgradu, mnogi su bijesni

Bijela kuća jedan je od simbola američke moći i tradicije, a predsjednik Donald Trump nedavno je odlučio srušiti dijelove kultne građevine. Jedna od najprepoznatljivijih zgrada na svijetu sada izgleda znatno drugačije, a iza svega stoji Trumpov plan za izgradnju nove plesne dvorane. Istočno krilo je srušeno, a umjesto njega dolazi mnogo veća struktura. No, kritičari se boje da će nova zgrada od 8.400 metara kvadratnih zasjeniti ostatak Bijele kuće.

Među onima koji su izrazili zabrinutost je i predsjednica Nacionalnog povjerenstva za očuvanje povijesnih dobara, neprofitne skupine koja štiti povijesna mjesta u SAD-u, koja je napisala pismo dužnosnicima Bijele kuće tražeći da se radovi na rušenju zaustave dok planovi ne prođu kroz proces javne revizije. Dr. Carol Quillen rekla je da je "duboko zabrinuta“ jer će nova zgrada "nadjačati samu Bijelu kuću i također može trajno poremetiti pažljivo uravnoteženi klasični dizajn Bijele kuće, piše BBC.

No, samo nekoliko dana nakon što je dr. Quillen poslala pismo, Istočno krilo je nestalo. Povijesni artefakti koji su se nalazili u zgradi očuvani su i pohranjeni od strane Povijesnog udruženja Bijele kuće, neovisne organizacije koja čuva povijest predsjedničkog doma. Skupina je navela da je također provela "sveobuhvatni projekt digitalnog skeniranja i fotografiranja kako bi se stvorio povijesni zapis“ prije rušenja.

Prizori rušenja zgrade izazvali su ljutnju kod mnogih Amerikanaca, s obzirom na to da je Trump rekao da radovi neće oštetiti postojeću strukturu. "Neće ometati trenutnu zgradu - bit će blizu nje, ali neće je dodirivati - i u potpunosti poštuju postojeću zgradu, čiji sam ja najveći obožavatelj", rekao je Trump najavljujući planove za plesnu dvoranu u srpnju. Nakon što je rušenje započelo, Trump je kazao da je Istočno krilo moralo biti potpuno srušeno "da bi se to učinilo ispravno“, navodeći da je odluka donesena nakon "ogromne količine istraživanja nekih od najboljih arhitekata na svijetu“.

Trump kaže da je plesna dvorana nešto o čemu svaki predsjednik sanja i da će biti "najljepša plesna dvorana bilo gdje u svijetu“. Administracija navodi da će plesna dvorana eliminirati potrebu za "velikim i neuglednim šatorom“ koji se postavlja za velike događaje poput državnih večera, a bivši izvršni kuhar Bijele kuće primijetio je da je catering za vanjske događaje vrlo težak za osoblje. Martin Mongiello, sada povjesničar Bijele kuće, za BBC je rekao: "Može biti noćna mora. Blatna, prljava noćna mora."

Trump procjenjuje da će projekt koštati oko 300 milijuna dolara i očekuje da će biti dovršen prije kraja njegova mandata. Prema Trumpu, financira se od strane samog predsjednika i donatora, uključujući desetke tvrtki poput Amazona, Googlea i Mete. Model financiranja izazvao je zabrinutost među nekim pravnim stručnjacima koji kažu da bi to mogao biti oblik plaćanja za pristup administraciji.

Prvi znak da Trump želi preoblikovati Bijelu kuću bilo je preuređenje Ovalnog ureda. Prostor koji je bio relativno suzdržan, sada je raskošan i prepun zlatnih detalja. Trump je rekao da su dekoracije "najkvalitetnije 24-karatno zlato“. No, nije sve impresionirao. Tommy Landen Huerter, dizajner interijera iz New Yorka, vjeruje da Trump "nameće“ dizajnerske standarde mnogih svojih hotela na Bijelu kuću. Zlatna tema nastavila se i drugdje u Zapadnom krilu. Naime, na mnogim se zidovima nalaze zlatne dekoracije, poput okvira za fotografije.