Trump dobio neočekivanu podršku od Angele Merkel i francuskog državnog vrha

Njemačka kancelarka Angela Merkel rezervirana je u pogledu suspenzije Twitter profila američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je u ponedjeljak njezin glasnogovornik, dodajući da bi zakonodavci, a ne privatna poduzeća, trebali odlučivati o ograničavanju slobode izražavanja, a Trumpa je podržao i francuski politički vrh.

Istup Steffena Seiberta, njezina glavnog glasnogovornika, održava zabrinutost Berlina i velikog dijela Europe zbog moći velikih društvenih medija kao što su Twitter i Facebook da oblikuju javni diskurs. Odnosi njemačke kancelarke s Trumpom nisu bili prisni tijekom njegova četverogodišnjeg mandata, pa je njezina odluka da u ovom pitanju stane uz njega tim neobičnija.

Twitter je trajno zabranio Trumpu korištenje svoje platforme nakon što su njegove pristaše upali u Kongres izazvavši višesatni kaos u kojem je poginulo petero ljudi. Platforma je objasnila da bi njegovi tvitovi mogli potaknuti još nasilja.

„Pravo na slobodu mišljenja od temeljne je važnosti”, rekao je Seibert na redovitoj konferenciji za novinare u Berlinu u ponedjeljak, prenosi Reuters. „Imajući to u vidu, kancelarka smatra problematičnim što su predsjednikovi profili trajno suspendirani”.

Dodao je da je Twitterova praksa dodavanja upozorenja na Trumpove netočne tvitove bila primjerena, budući da je platforma dužna osigurati da javni diskurs ne bude zatrovan mržnjom, lažima ili poticanjem na nasilje. Facebook je također zabranio Trumpu korištenje svoje platforme, kao i Snapchat i Twitch.

Nijemci su oprezni prema kršenjima slobode govora, dijelom zbog iskustva s komunistima i nacistima, koji su koristili nasilje i cenzuru da bi osvojili i zadržali vlast. Francuski politički vrh također je osudio protjerivanje Trumpa s društvenih medija, prenosi AFP.

Ministar gospodarstva Bruno Le Maire poručio je da za „regulaciju digitalnih divova ne može biti odgovorna sama digitalna oligarhija”.

„Šokiran” tom odlukom, ministar je osudio „prijetnju” te „digitalne oligarhije” za „države i demokracije” i ustvrdio da su „suvereni naroda”, „države” i „pravosuđe” jedini legitimni za „regulaciju digitalnih divova”.

Europski povjerenik Thierry Breton također je kazao da je „zaprepašten” odlukom društvenih medija u vezi Trumpa.

Foto: JIM BOURG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump holds a rally to contest the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress in Washington FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump gestures as he speaks during a rally to contest the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S, January 6, 2021. REUTERS/Jim Bourg/File Photo JIM BOURG

Glasnogovornik francuske vlade Gabriel Attal ocijenio je da je „ušutkavanje” jedne osobe na društvenim mrežama, koje su postale „oblik društvenog prostora”, dvojbeno zbog „izostanka kriterija posebno propisanih zakonom” za takve slučajeve.

Francuska vlada pokušala je 2020. zakonskim putem regulirati govor mržnje na internetu, no Ustavno vijeće odbacilo je u lipnju tu inicijativu, ocijenivši da zadire u slobodu izražavanja. Attal je s tim u vezi kazao da „postoji razlika između ublažavanja sadržaja i onemogućavanja izražavanja”.

Prosvjedovala je i francuska oporba, od šefa radikalno lijeve stranke Nepokorena Francuska Jean-Luca Mélenchona do šefica krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, koja je ocijenila da je riječ o „demonstraciji sile” „velikih privatnih kompanija koje smatraju da su moćnije od države, što je vjerojatno istina”.

Predsjednik sjeverne francuske regije Hauts-de-France Xavier Bertrand, desne političke orijentacije, pozvao je na „razbijanje” nekih od tih velikih kompanija koje se zajednički naziva Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) zbog njihove „prijetnje demokraciji”.

S druge strane, lijeva europska zastupnica Aurore Lalucq je zahvalila Twitteru na njegovoj odluci, "barem jednom".