Trovanje u Odgojnom zavodu u Turopolju: Maloljetnici popili dezificijens

Prije nekoliko dana više maloljetnika smještenih u Odgojni zavod u Turopolju, iz još neutvrđenih razloga, popilo je dezinficijens zbog čega su u taj zatvor pozvane ekipe hitne pomoći.

"Oni su to sredstvo, kako smo sada dobili u nalogu, odnosno u našem nadzoru - popili. Ono što mogu reći je da nema nekakvih većih zdravstvenih tegoba za njih. Mi smo to na vrijeme utvrdili, spriječili. Ono što je novo, mi smo naložili da se sve to makne s dostupnih javnih mjesta", rekao je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić za RTL Danas.

Na pitanje hoće li netko odgovarati zbog incidenta, odgovara da je incident uzrokovalo njih petero te da Ministarstvo tek utvrđuje hoće li netko zbog toga odgovarati.

"Propust pravosudnih službenika za sad se ne nazire", dodaje Salapić.

"Mi smo upoznati s tom situacijom u odgojnom zavodu. Ne znam koji su razlozi tamo, ali znamo da je sada puno bolji smještaj za maloljetnike u odgojnom zavodu Turopolje, a i naše kolegice i kolege se tamo trude da sve bude po zakonu kako je", rekao je predsjednik Sindikata pravosudne policije Armin Tatarević.