Trobonjača: Omikron epidemija traje 20-ak dana, to je premalo da zaključimo da virus nije opasan

Komentirajući aktualnu epidemiološku sliku u Hrvatskoj, imunolog s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača ustvrdio je da omikron varijanta uzrokuje blaže oblike bolesti, ali da ipak treba biti na oprezu.

- Budući da ova omikron epidemija traje svega 20-ak dana, dakle, to je premalo vremena da bismo zaključili da taj virus nije opasan i da on neće dovesti do povećanja hospitalizacija i tako dalje, i zaista nije vrijeme da se u potpunosti još opustimo u tom smislu - poručio je Trobonjača u HTV-ovom Dnevniku.

S obzirom na ipak veliki broj novozaraženih i još uvijek relativno velik broj ljudi u bolnicama u Hrvatskoj, u ovom trenutku, smatra Trobonjača, razmišljati o popuštanju mjera nije uputno ni pametno.

- Mi moramo sačekati određeno vrijeme i zaista se uvjeriti koje će biti zdravstvene posljedice širenja omikrona prije nego što počnemo razmišljati o popuštanju mjera - rekao je.

Kaže da će razina kolektivne imunosti, koju stječemo cijepljenjem, docjepljivanjem i preboljenjem, u konačnici zaustaviti i ovaj virus.

- A što je virus infektivniji, što se lakše prenosi, ta je onda razina kolektivne imunosti puno veća. Ja pretpostavljam da bi za ovaj virus ta razina bila vjerojatno i preko 90 posto - rekao je dodavši kako naše društvu o ovom trenutku tu razinu nema.

Zaključuje da će se budući soj, ako bude u stanju izbjegavati imunost koja postoji u nama, možda proširiti u većoj mjeri, ali da bi, ako ga budemo mogli kontrolirati, epidemija visoke razine mogla s vremenom, pogotovo u drugom dijelu godine, prijeći u endemiju te se smirivati tijekom idućih godina.

