Strava u Austriji: Učitelj, bivša partnerica i Njemica pronađeni mrtvi u kući

Inflacija stvara novi jaz

Talijani: ''Dosta! Bojkotirat ćemo tjesteninu, pa da vidimo hoće li cijene pasti''

Cijene hrane u Europi porasle su značajnije od drugih razvijenih gospodarstava, od SAD-a do Japana. Dobrim dijelom je to rezultat visokih troškova energije, te rata u Ukrajini. No troškovi proizvodnje prehrambenih proizvoda mjesecima već padaju, između ostalog i pšenice, koja je osnova za proizvodnju tjestenine. Zbog toga su trgovine i dobavljači optuženi za "inflaciju pohlepe", ali ekonomisti tvrde da su maloprodajni profiti stabilni i da se problem svodi na veće troškove proizvodnje hrane.