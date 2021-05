'Treći val nije gotov, prerano je za popuštanje mjera'

Iako je danas u Virovitici rekao da je završen treći val, Krunoslav Capak kaže da ipak to nije tako.

- Već prošli tjedan smo imali pad hospitaliziranih i umrlih za malo više od 15%, pad se nastavlja, krivulja se prelomila i ima silazni krak, nadamo se da će se tako nastaviti. Treći val još nije gotov. Još može doći do oscilacija pri kraju epidemijskog vala, to smo već iskusili. Što se tiče hospitaliziranih, oni uvijek kasne za novooboljelima za dva do tri tjedna, pa očekujemo da sada kada pada broj novooboljelih, da će pasti i broj hospitaliziranih i, nažalost, preminulih - rekao je u Dnevniku HRT-a Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

- Još uvijek je prerano za popuštanje mjera. Sa županijskim stožerima smo u trajnom kontaktu i s njima dogovaramo, oni donose i strože mjere nego što su na nacionalnoj razini jer imamo velike razlike među županijama i ta strategija nam se pokazala dobrom - dodao je.

Uvjeren je da će se potrošiti sve doze cjepiva i da će se plan ispuniti.

- Sasvim je sigurno da ćemo doći do faze da se neki ljudi ne žele cijepiti, ali zasad nemamo taj problem. Platforma ima četiri kanala: e-građanin, putem liječnika obiteljske medicine, naručivanje putem e-maila i naručivanje putem call centra. Kroz sva ta četiri kanala prošlo je više od 300.000 ljudi, a 150.000 o kojima govorimo su oni koji još nisu cijepljeni. Sad ubrzavamo rad platforme i danas smo se dogovorili o nekim tehničkim elementima - kaže Capak.

Smatra kako do jeseni neće doći do kraja pandemije.

- Vjerojatno neće doći do kraja pandemije do jeseni. Nitko ne može predvidjeti nove varijante, u Hrvatskoj još nismo detektirali novu indijsku varijantu, ali ona je u Europi - kaže.

