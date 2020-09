Tragična nesreća u Italiji: Hrvatski vozač kamiona zabio se u kolonu i poginuo

Vozač kamiona, hrvatski državljanin, smrtno je stradao jutros u nesreći koja se dogodila oko 8.00 na autocesti A4, na dionici između San Giorgio di Nogaro i Latisane u smjeru Venecije, pišu talijanski mediji.

Sudar dvaju teretnih vozila dogodio se u trenutku gustog prometa uzrokovanog redovima koji su se stvorili kao posljedica prethodne nesreće, koja se dogodila oko 3 sata ujutro.

- Čekali smo na autocesti jako dugo, a kolone su kilometarske. Kad smo stigli do mjesta nesreće, vidjeli smo da je kamion s hrvatskim registracijskim oznakama sudjelovao u nesreći. Ne znamo što se dogodilo s vozačem ali izgledalo je strašno. Oči su mi još uvijek pune suza - ispričao je za 24sata očevidac koji se zatekao na mjestu nesreće.

