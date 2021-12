Tragedija u Torinu: Na gradilištu se srušila dizalica, poginulo troje ljudi

U centru Torina jutros je pala dizalica koja usmrtila troje ljudi te ozlijedila još troje, prenosi Torino Today.

U trenutku kada je dizalica pala, u tijeku je bila montaža dviju drugih dizalica na gradilištu.

Na mjesto događaja je stiglo 118 službenika policije, hitne pomoći i vatrogasaca.

#Torino, gru precipita su un palazzo in via Genova: un morto e quattro o cinque feriti, di cui uno in modo grave.@TgrRaiPiemonte #IoSeguoTgr pic.twitter.com/BDOAtdfGRI