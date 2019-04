Tragedija u Južnoj Africi: crkva se srušila za mise, poginulo 13 ljudi

Najmanje je 13 ljudi poginulo, a 16 ozlijeđeno kad se srušila crkva na istoku Južne Afrike za vrijeme preduskrsne mise, objavila je lokalna novinska agencija ANA u petak.

Šestero ozlijeđenih u teškom je stanju. Pentekostalna crkva srušila se u Dlangubu, u priobalnoj pokrajini KwaZulu-Natal, u četvrtak navečer.

#Churchollapse The aftermath of Panacostal Holiness Church in eMpangeni KwaZulu-Natal. A section of a church building wall collapsed killing 13 congregants. More to follow on @eNCA. pic.twitter.com/1yUZPeJHWK