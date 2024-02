Djevojčica kopala rupu na plaži, pijesak ju je zatrpao: Očajni prolaznici su je pokušali spasiti

Djevojčica, za koju se vjeruje da ima oko 5 do 7 godina, preminula je u utorak na Floridi. Ona je iskopala rupu na plaži, a potom ju je pijesak zatrpao. S njom je bio i 7-godišnji dječak kojeg je pijesak zatrpao do prsa.

Vatrogasci i drugi posjetitelji plaže pokušavali su spasiti zarobljenu djevojčicu. "Bila je to nepojmljiva nesreća", rekla je glasnogovornica vatrogasne službe Sandra King te dodala kako je djevojčica prestala disati kad su spasioci stigli do nje, prenosi New York Post.

Hitna pomoć hitno je dječaka i djevojčicu odvezla u medicinsku ustanovu, a djevojčicu su bolničari pokušali oživjeti. Djevojčica je proglašena mrtvom po dolasku, a dječak je stabilno.

Nije jasno jesu li djeca mještani ili turisti koji su posjećivali plažu. Naime, njihov identitet zbog njihove dobi nije objavljen. Djeca su navodno kopala rupu s odraslim osobama, prije nego što ih je pijesak zatrpao. Istraga koja će utvrditi sve okolnosti u tijeku je.

