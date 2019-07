'To su Posavčevi osobni stavovi, nema razloga za izlazak iz Vlade'

Matija Posavec, župan iz HNS-a i najizgledniji kandidat za novog predsjednika te stranke, danas se u emisiji “Nedjeljom u dva” ispričao svim članovima HNS-a i javnosti zbog toga što je ta stranka prije dvije godine ušla u HDZ-ovu Vladu, čime je HNS spasio premijera Plenkovića od novih izbora nakon što je iz Vlade izbacio Most. Osim toga, Posavec smatra da bi HNS sad trebao izaći iz Vlade, jer je pokrenuta kurikularna reforma, što je bio razlog ulaska narodnjaka u Vladu, te da bi izvanredni parlamentarni izbori trebali biti već ove godine.

Redovni izbori, podsjetimo, trebali bi biti u jesen 2020. Posavec, dakle zagovara, pad Vlade i prijevremene izbore.

– To što je HNS napravio prije dvije godine nije bilo hrabro i odgovorno. Najbolje bi bilo da su tada bili novi izbori. Stranci treba novi početak, potpuno drukčiji smjer. Ako bude tako, tada će i moja uloga u HNS-u biti drukčija i spreman sam to preuzeti, čišće i jasnije vratiti HNS na put onako kako je to zamislila Savka Dabčević Kučar – rekao je Posavec.

Dodao je da je trenutačna situacija s aferama ministara mrak hrvatske politike.

Solira li župan Posavec, kao što to čini već dvije godine zagovarajući izlazak HNS-a iz Vlade ili su njegove riječi najava strategije pokušaja spašavanja stranke čiji se rejting urušava nakon raskola zbog saveza s HDZ-om? U vrhu HNS-a tvrde da su sve teze koje je Posavec plasirao isključivo njegovi osobni stavovi u svrhu kampanje za šefa HNS-a. Pred HNS-om su, napomenimo, izbori u ožujku iduće godine, a Ivan Vrdoljak se više neće kandidirati za predsjednika stranke. Ako Posavec pobijedi na tim izborima, možda bi se mogao očekivati HNS-ov izlazak iz Vlade prije rujna kad su redovni izbori. U vodstvu HNS-a Posavcu čak ne zamjeraju teške riječi i ispriku članovima, nego poručuju da je HNS liberalna stranka u kojoj svaki član može izreći svoje mišljenje.

– Da bi se izlazilo iz Vlade treba postojati neki razlog, kojega sad nema. Jedino da se dogodi neki “novi Kuščević” – poručili su u vrhu HNS-a.