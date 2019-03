'To je grupa ljudi koja nikada nije upravljala ni mjesnom zajednicom'

Nakon najave Živog zida da zbog malverzacija u Brodosplitu podnosi kaznenu prijavu protiv vlasnika Tomislava Debeljaka i njegove uprave, ali i dužnosnika Zorana Milanovića, Tihomira Oreškovića, Andreja Plenkovića i Ivana Vrdoljaka, i u SDP-u i HDZ-u odbacuju bilo kakvu odgovornost za učinjeno, točnije, međusobno se optužuju. Živi zid naime tvrdi da je prvo Zoran Milanović odobravao subvencije Brodosplitu iako je revizija iz godine u godinu utvrđivala da se one troše nenamjenski, te da su isto napravile raditi i ostale Vlade, s time da je aktualna Vlada unatoč svemu spremna sada Debeljaku predati još i Uljanik grupu.

Branko Grčić, potpredsjednik SDP-ove vlade i tadašnji ministar regionalnog razvoja i fondova tvrdi da Živi zid ne razumije značenje brodogradnje za hrvatsko gospodarstvo i državu.

- Riječ je o inicijativi grupe ljudi koja nikada nije upravljala ni mjesnom zajednicom, a to znači da nikada nije brinula o sudbinama tisuća ljudi koji su radili ili rade u brodograđevnom sektoru. Brodogradnja sudjeluje negdje oko 15 posto u izvozu, i to je dovoljan razlog da se borite za tu djelatnost. Analizirao sam ovih dana situaciju, posebno zato što iz HDZ-a dolazi teza da je SDP-ova Vlada izdavala nekakva jamstva, a da je to u konačnici došlo na naplatu u njihovom mandatu. Nešto više od 500 milijuna eura jamstava za brodogradnju, sasvim legalno, u skladu s dogovorom s Europskom komisijom, usmjereno je prema brodogradnji, posebno prema Uljaniku. Od tih 500 milijuna eura koliko smo mi izdali, oko 160 milijuna eura je isporučenih brodova Uljaniku, oko 250 milijuna eura je utrošeno u šest novogradnji, među kojima je i novi jaružar, koji košta preko milijardu kuna. Dakle, i taj novac je korisno utrošen, i jedan dio zaista, nešto više od 100 milijuna eura, nije do kraja namjenski utrošeno, što je pokazala i analiza Ministarstva financija – tvrdi Grčić.

Video: Konferencija Živog zida o kaznenim prijavama

Dvije HDZ-ove Vlade, nastavlja, izdale su negdje oko 360 milijuna eura jamstava za Uljanik i još oko 45 milijuna dolara za vezano poduzeće Uljanik plovidba i ništa od toga nije ugrađeno u brodove. Teško je, dodaje, sad odgovoriti treba li spašavati Uljanik grupu ili slati je u stečaj.

- To je vrlo teško pitanje u ovom trenutku, posebno kada nemamo stvarno parametre nego samo analitiku potencijalnog strateškog partnera DIV-a. Na Vladi je da javnosti ovih dana da pruži dovoljno informacija o stvarnom stanju kako bi se to moglo tvrditi. No, ja tvrdim da je ukupan trošak za državu manji od najavljenih četiri milijarde kuna, posebno ako se dovrše započete novogradnje, koja su s aspekta države osigurana određenim zalogom. Po toj osnovi, to bi trebalo biti vlasništvo države i država to još uvijek može na određeni način unovčiti. Zato bi bilo dobro da se postigne dogovor, nastavi proces restrukturiranja i da nastavak poslovanja bude krajnje rješenje. Cijeli proces može se nastaviti i u stečaju, ali vjerojatno u puno duljem vremenu i ti će efekt po zaposlenost, industrijsku proizvodnju i izvoz bitno lošiji nego u scenariju dogovora – objašnjava.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić kaže da su kaznene prijave "način djelovanja Živog zida, a što o tome građani misle najbolje dokazuje pad njihova rejtinga".

- Ova Vlada itekako brine o brodogradnji, posebno o problemima u Uljanik grupi, pa mora rješavati probleme vlade SDP-a. Kad su 2012. - 2013. rekli da je dotad uloženih 5 milijardi kuna posljednje što država daje i da će nakon toga teći med i mlijeko, očito nisu govorili istinu. Već krajem 2015. godine pri kraju vladavine SDP-ove vlade je dano jamstvo Uljaniku koje je potrošeno nenamjenski, pa smo lani bili dužni izdvojiti 916 milijuna kuna kako bi zaposlenici uopće primali plaće. To je ova vlada napravila kako bi ostavila dovoljno vremena upravi da pronađe plan restrukturiranja i strateškog partnera, no pokazalo da se da partnera nisu našli, a plan je napravljen aljkavo – objašnjava Bačić dodavši kako sada Vlada provodi aktivnosti kako bi utvrdila je li moguće u ovakvom poslovanju nastaviti s brodogradnjom zasnovanom na tržišnim principima ili Uljanik grupi slijedi stečaj.

Bitno je, dodaje, da eventualna brodogradnja zasnovana na tržišnim principima u konačnici ne košta više od stečaja.

Mi se ne bojimo rada DORH-a, kako to insinuira Živi zid, ova je Vlada napravila financijski nadzor nad sredstvima koja su dana iz proračuna i o svemu upoznala DORH koji je neovisna institucija, i očekujemo da ispitaju sve okolnosti oko nenamjenskog trošenja sredstava koja je dala vlada SDP-a – ustvrdio je Bačić.

S obzirom na to da za sve krivi SDP-ovu vladu, upitan je o odgovornosti tadašnjeg ministra gospodarstva koji je sve procese vodio, a koji je danas koalicijski partner HDZ-a – Ivana Vrdoljaka.

- Prema zakonu o trgovačkim društvima prvo je odgovorna uprava i Nadzorni odbor – ipak odgovara Bačić dodavši kako Vrdoljak "vrlo aktivno sudjeluje u razgovorima oko eventualnog nastavka brodogradnje ili eventualnog stečaja".