Tmurni vikend: Stiže nova kratkotrajna promjena vremena, poznato kada će napokon biti sunčano

U unutrašnjosti promjenjivo uz mjestimičnu kišu, a pljuskovi s grmljavinom vjerojatniji su u drugom dijelu dana, kada lokalno mogu biti i izraženiji, prognoza je za nedjelju Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Duž obale bit će barem djelomice sunčano, no lokalno uz mogućnost za poneki pljusak.

Zapuhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu bura, popodne u jačanju. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24, na Jadranu 25 do 28 Celzijevih stupnjeva.

Prema prognozi meteorologa Bojana Lipovšćaka za N1, nestabilni vikend završit će promjenjivom nedjeljom tijekom koje se u poslijepodnevnim satima i navečer očekuje umjeren do jak razvoj naoblaka koji će donijeti pljuskove i grmljavinu. Sve to uzrokovalo je polje sniženog tlaka zraka vlažne tople nestabilne zračne mase, pojasnio je meteorolog, koja se nalazi nad Sredozemnim morem, dok će anticiklona sa Skandinavije prema istoku doći kasnije.

Tako će već u ponedjeljak biti pretežito sunčano vrijeme, uz povećanu naoblaku tek prijepodne na istoku Hrvatske i južnom Jadranu. Tijekom dana puhat će umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac, a na Jadranu bura s olujnim udarima u podvelebitskom primorju. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 11 do 16, u gorju oko 8, a na Jadranu od 18 do 20 °C. Poslijepodne najviše dnevne temperature od 20 do 24, a duž obale i na otocima od 25 do 28 °C.

Prema najavama s DHMZ-a, već u ponedjeljak bit će pretežito sunčano vrijeme, uz povećanu naoblaku tek prijepodne u gorju i južnom Jadranu, gdje bi moglo pasti i malo kiše. U unutrašnjosti će puhati većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, duž obale bura, ponegdje jaka, podno Velebita na udare i olujna. Jutarnja temperatura zraka na kopnu od 13 do 16, na Jadranu od 18 do 21 °C. Najviša dnevna većinom između 20 i 24, duž obale od 25 do 28 °C, javlja DHMZ.

