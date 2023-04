Tko ponudi višu cijenu i bude brži osvaja psa

Falco, Harley, Hilda, Honey i Galla nesposobni su za nastavak obuke u Ministarstvu obrane pa će ih prodati. I to baš kao neki neupotrebljivi automobil ili drugi istrošeni stroj, objavili su za njihovu prodaju u MORH-u i javni poziv za prikupljanje ponuda.

Sve su u javnom pozivu objasnili, objavili fotografije, brojeve čipova, uvjete natječaja koje moraju ispuniti zainteresirani za ove pse, početnu cijenu, a konačna će, kažu, ovisiti o potražnji. A nakon otvaranja ponuda, koje se primaju od 12. do 20. travnja, znat će se tko je novi vlasnik. Ima tu i 'najbrži prst', bolje rečeno najbrže pismo. Pa će tako u slučaju da za istog psa ima više jednakih, naravno najviših ponuda, o pobjedniku odlučivati tko je bio brži i čija je ponuda ranije stigla. Sve će to dobro proučiti Povjerenstvo za provedbu postupka, jer sve mora biti po propisima. Ostavili su i mogućnost da zainteresiranu dođu i razgledati ponuđene pse, a oni kojima se ne dolazi u Dugo Selo informacije o psima mogu dobiti i telefonom. Možda nešto u stilu 'troši li puno hrane i koliko kilometara je prošao?'.

Nesporno je da MORH ima pravo prodati svoje pse, jer to su psi iz njihove uzgajivačnice koja je uredno registrirana pri Ministarstvu poljoprivrede, a svi psi imaju i rodovnice. Nesporno je i da svi psi nisu spremni za vojnički život i ne mogu ostati u MORH-u. No, način na koji su objavili prodaju ovih pasa izazvao je lavinu nezadovoljnih, bijesnih i tužnih građana. Svih onih koji, između ostalog, plaćaju i rad te MORH-ove uzgajivačnice. Svih onih koji gledaju napuštene životinje na cesti, a ne mogu im pomoći jer ih je svaki dan sve više. Svih onih kojima je potpuno strano da se pse prodaje kao stvar. I to još na licitaciji, tko prvi ponudi više, pas je njegov. Ne mogu se u MORH-u opravdati objašnjenjem kako je to njihov uobičajeni postupak, da kupac s njima potpisuje ugovor kojim su jasno propisani i definirani uvjeti koje je budući vlasnik obavezan osigurati kako bi pas živio u adekvatnim i sigurnim uvjetima. Tim ugovorom kupca su obvezali da neće napustiti životinju, zanemarivati je s obzirom na njeno zdravstveno stanje, smještaj i ishranu te joj nanositi bol, patnju i ozljede ili je namjerno izlagati strahu te da će se pridržavati i svih ostalih odredbi za posjednike životinja sukladno Zakonu o zaštiti životinja. Kažu iz MORH-a i da se pas može oduzeti vlasniku utvrdi li se da živi u neadekvatnim uvjetima.

Posve je jasno da MORH nema saznanja kako se provodi Zakon o zaštiti životinja, koliko je teško nekome oduzeti psa čak i kad je zlostavljan. A gotovo nemoguće ga je oduzeti ako je cijeli dan na lancu, a vlasnik tvrdi da ga svaki dan pušta. Jer i to je po zakonu. Po zakonu je i da neki od kupaca namiriši da bi ova investicija kasnije mogla donijeti zaradu ako počne uzgajati pse i prodavati ih, jer mješanci svih ovih pasmina koje MORH prodaje itekako su tgraženi. Istina, to bi trebalo prijaviti Ministarstvu, ali provući će se vjerojatno nekažnjeno kao i svi neprijavljeni uzgajivači, ali i oni koji bacaju ljagu na sve uzgajivače. Ne može se MORH opravdati izjavama da ovakvim zbrinjavanjem pokazuju koliko im je važno da svaki službeni pas nastavi svoj životni vijek kao voljeni kućni ljubimac. Jer da je tako, ne bi njihove živote licitirali i tražili najbolju ponudu. Tražili bi čovjeka koji će psa voljeti, kojem će pas biti dio obitelji. A ne čovjeka koji će ponuditi više novca.