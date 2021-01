Tko je ubijeni Tedi Slamić? Njegova obitelj gradila je biznis od 1990., a danas je likvidiran zbog skladišta

Krvavi pohod koji je odnio četiri života šokirao je danas stanovnike Vodica i Šibenika. A sve je počelo rafalnom pucnjavom iz automatskog oružja koja je rezultirala izrešetanim Mercedesom, razasutim staklom i mrtvim muškarcem koji je ostao nepomično sjediti za volanom. Nakon toga počinitelj je pobjegao te došao do jednog objekta na Južnoj magistrali u predgrađu Šibenika, gdje je nastavio svoj krvavi pohod, ubivši još tri osobe, dva muškarca i ženu. Te četiri smrti potvrdila je i policija, a dan koji je šokirao Vodice i Šibenik, prema neslužbenim informacijama, završio je lovom na počinitelja, iako su se bile pojavile informacije da se ubio skočivši sa Šibenskog mosta.

Dojava o pucnjavi

Krvavi pohod počeo je malo prije 13 sati, a u PU šibensko-kninska dojavu o pucnjavi dobila je u 12.56. Javljeno im je da je u Vodicama u Mercedesu na parkiralištu izrešetan muškarac. Dok su oni kretatali na mjesto događaja kako bi započeli s provođenjem očevida, u 13.23 ponovo im je zazvonio telefon. Ovaj put ih je zvala Hitna pomoć koja im je kazala da su zaprimili dojavu o tri mrtve osobe, dva muškarca i žene, čija su tijela nađena u objektu na Južnoj magistrali.

– Prve informacije ukazuju na to da su osobe umrle nasilnom smrću. Na oba mjesta događaja policija je počelo s provođenjem očevida, a u ovom trenutku ne možemo potvrditi jesu li događaji povezani – naveli su u policiji, dodavši i da tragaju za osobom koja se dovodi u vezu s počinjenjem tih ubojstava. Dok su oni tragali za počiniteljem, bila se pojavila neslužbena informacija da se ubio skočivši sa Šibenskog mosta.

A motiv zločina kakav dugo nije viđen u šibenskom kraju po svemu sudeći su neriješeni poslovni i imovinsko-pravni odnosi. Jer muškarac koji je s više od 20 hitaca izrešetan u Mercedesu je Tedi Slamić, lokalni poduzetnik i vlasnik trgovačkog lanca Djelo. Među ubijenima su, prema neslužbenim informacijama, i Slamićev otac Joso, stečajna upraviteljica Radojka Danek te još jedan muškarac. Neslužbeno se doznaje da je riječ o njezinu suprugu Mariu. A isto tako prema neslužbenim informacijama, počinitelj je Branko Koloper, vlasnik propale šibenske tvrtke Matkol, koja je imala lanac pekara.

No tvrtka mu je otišla u stečaj, a prema pričama iz šibenskih kuloara, Slamić je trebao doći u posjed skladišta Kolopera jer mu ovaj nije mogao vratiti dugove. To je po svemu sudeći iziritiralo Kolopera te ga natjeralo na krvavi i sumanuti pohod. Slamića je vjerojatno ubio jer ga je označio kao glavnog krivca za ono što mu se događa, a koliko je bio revoltiran svjedoči i prizor Slamićeva Mercedesa, koji je izrešetan s više od 20 hitaca. Po neslužbenim informacijama, Jozo Slamić i druge dvije osobe koje su ubijene na Južnoj magistrali ubijeni su kad su došli vidjeti skladište Kolopera koje su trebali preuzeti.

– Vidjeli smo metke. Čuli smo pucnjavu. Šokirali smo se kad smo vidjeli što se dogodilo i da je ubijen čovjek koji je zapošljavao stotinjak ljudi. Navodno je u Šibeniku ubijeno još troje ljudi. Ukupno četvrto. I svi su poslovno povezani s ubijenim, kao i onaj za kojeg smo čuli da je ubojica. Ako je to točno, mogu vam reći da je to bilo tvrdnji da je ubojica dugovao ubijenom, mom prijatelju, i da je moguće da je riječ o ubojstvu zbog dugova. Čuli smo da se ubio ubojica, ali i da je ubio još troje ljudi, među kojima i jednu ženu – kazao je jedan od šokiranih prijatelja ubijenog Tedija Slamića.

Koloper se danas, kako se neslužebeno doznaje, našao s Radojkom Danek, inače stečajnom upraviteljicom, njenim suprugom i Josom Slamićem, a izgleda da su upravo razgovarali o spomenutoj hali. Koloper je tada, kako se sumnja, ubio njih troje, uzeo jeep bračnog para i zatim otišao u Vodice. Tedi Slamić je sjedio u Merecedesu ispred dućana Djelo čiji je vlasnik, a Koloper je prišao vozilu te je bez riječi zapucao o iz kalašnjikova po vozilu. Nakon toga je pobjegao. Još nije poznato što se na kraju dogodilo s Koloperom. Prve informacije bile su da je okončao život skokom sa Šibenskog mosta, a druge da se zatvorio u kuću koja je pod policijskom blokadom.

Stečaj nad Matkolom pokrenut je u studenom 2018. zbog neprekidne blokade dulje od četiri mjeseca i 831.000 kuna duga. Pekare Matkola svoja su vrata zatvorile nekoliko mjeseci ranije kada su šokirane radnice doslovno preko noći ostale bez posla jer ih o zatvaranju firme nitko nije obavijestio, a neke su obavijest o otkazu dobile prethodnu večer SMS-om. Na ranijim ročištima Branko K. tražio je odgodu rješenja o pokretanju stečaja navodeći da od imovine ima halu od tri tisuće kvadrata vrijednu oko dva milijuna eura, oko 300 kvadrata poslovnog prostora na Baldekinu čija je vrijednost oko 400.000 eura, sedam kombija, pekarsku opremu i strojeve te da od svojih vjerovnika potražuje oko 1,5 milijuna kuna za koje su pokrenuti postupci prisilne naplate. Najveći vjerovnik bilo je upravo Djelo, kojem je Matkol dugovao 111.000.

Obiteljska tvrtka

Policija je danas obavljala očevid na više lokacija, prikupljajući tragove i pokušavajući sklopiti kockice krvavog mozaika. Tijekom kriminalističkog istraživanja razgovara će s očevicima i svima koji su bili upućeni u bilo privatne bilo poslovne odnose ubijenih Slamića te Kolopera. U međuvremenu je policija objavila informaciju da u vezi s događajem traže muškarca koji se koristi Škodom karoq sive boje, oznake ŠI959HF.

Slamići su inače svoju trgovačko društvo Djelo osnovali 1990.,a kroz godine su joj pripojili nekoliko drugih tvrtki. Djelu je 2010. pripojena vodička tvrtka Veslo-inženjering, potom 2015. i tvrtka Slamić iz Knina. Djelo danas ima 65 trgovina i oko 500 zaposlenih, a uglavnom posluju s lokalnim OPG-ovima, a gradili su i neke manje hotele.

Lucija Slamić, majka i supruga Tedija i Jose, koncem 2016. bila je uvrštena na 16. mjesto među 300 najmoćnijih žena u hrvatskom gospodarstvu po izboru Lidera. Za lokalne medije tada je ispričala kako je obiteljska tvrtka Slamićevih počela s radom.

– Istina je da sam i ja stvarala Djelo od samih početaka od 1991. i naše prve trgovine nasuprot sportske dvorane u Šibeniku. Ali ni to bez moga Tedija i Jose ne bih mogla. Radila sam na tom prvom prodajnom mjestu ’91. pod granatama. Nije bilo nimalo lako. Djeca su još bila mala, a Joso u 113. brigadi. Položila sam tada i vozački kako bih sama, u to ratno doba, odlazila po robu i popunjavala police u trgovini. Tedi je kasnije, kada je završio marketing, preuzeo velik dio posla, a Joso knjige. I kći Branka aktivno se uključila u rad u tvrtki još od početaka, radeći u trgovini, a kasnije je preuzela računovodstvo. Ja i danas obavljam sve poslove oko poreza, inspekcija i druge administracije. Puno je toga što treba odrađivati, obilaziti od vrata do vrata i rješavati svakodnevne manje i veće probleme.Nije bilo lako graditi Djelo, kako u onim ratnim vremenima tako i danas – kazala je tada Lucija Slamić.

Vidjevši da sami neće moći opstati ušli su u Ultra Gros grupaciju.

– Djelo je prava obiteljska tvrtka. Svi smo na neki način uključeni u pojedine dijelove posla i jedino tako smo uspjeli pa mi je zato neugodno što se samo moje ime ističe u toj priči o uspješnim poduzetnicama. Možda i više od svih tih pohvala o nama govori humanitarni rad koji nam je jednako pa čak i više važan. Moj sin Tedi osmislio je dobrotvornu akciju ‘Šibensko srce’ kroz koju pomažemo onima kojima je to potrebno – pričala je prije pet godina Lucija Slamić.