Tko je novi poljski predsjednik? Smanjuje LGBT prava i pooštrava zakon o pobačaju

Bit će pooštren zakon o pobačaju koji je već sad strog, smanjit će se prava LGBT osoba, neće se poštovati ciljevi o zaštiti klime koji se trebaju dostići do 2050. (Poljska je u prosincu bila jedina država koja je glasovala protiv plana Green New Deal koji je predložila predsjednica EK Ursula Von der Leyern). To su samo neke naznake u kojem smjeru ide Poljska poslije predsjedničkih izbora na kojima je s 51,21 posto glasova pobijedio dosadašnji predsjednik Andrzej Duda, predstavnik konzervativne stranke Pravo i pravda (PiS).

Njegov suparnik europejac, varšavski gradonačelnik Rafał Trzaskowski dobio je 48,79 posto glasova, a prebrojeno je 99,7 posto glasačkih listića.

Rekordna izlaznost

Na izbore se odazvalo 68,12 posto birača, što je najveća izlaznost u proteklih 30 godina za predsjedničke izbore i to je bio znak da se htjelo nešto promijeniti. Pretpostavljalo se da bi se u slučaju pobjede Trzaskowskog moglo otići na prijevremene parlamentarne izbore i srušiti vladu koju vodi PiS, ali sada će se morati počekati još tri godine. Za Trzaskowskog se glasovalo u velikim gradovima (Varšava, Krakow, Gdanjsk…), a biralo ga je 55 posto birača mlađih od 50 godina.

Za Dudu se glasovalo u gradovima s manje od 50 tisuća stanovnika i na selima. Na kraju je prevladao Duda, populist iz klana braće Kaczynski, koji je svoju predizbornu kampanju usmjerio na očuvanje tradicionalnih vrijednosti i ponos Poljaka. Mnogi su mu zamjerili što je prava LGBT osoba izjednačio s ideologijom, ali očito i to mu je pripomoglo. Podržali su ga čelnik PiS-a Jaroslaw Kaczynski, kao i premjer Mateusz Morawiecki koji je, došavši na vlast 2017., osnažio vezu sa SAD-om Donalda Trumpa, a što PiS smatra prioritetom.

S Trumpom i Duda ima odlične odnose, a američki ga je lider podržao uoči prvog kruga izbora. Dudu je podržao i sav ostali državni aparat, a 48 sati prije izbora državna televizija TVP je objavila kako je “njezin izbor ideologije između krajnje ljevice s jedne strane i obitelji i patriotizma s druge” opredijelivši se za “patriotizam i obitelj”. Trzaskowski nije ljevičar, dapače, ali ga se takvim trebalo prikazati da bi se njime plašili Poljaci i tako opredijelili za tradiciju. Desnica ga je čak optužila i za nesreću dvaju autobusa u Varšavi jer su vozači bili drogirani.

Vlada PiS-a pokrenula je politiku davanja obiteljima 500 zlota (110 eura) mjesečno za svako dijete mlađe od 18 godina i, premda je Trzaskowski govorio kako tu mjeru neće mijenjati, ipak se ljude plašilo kako će izgubiti dječji dodatak bude li izgubio Duda. Duda je rođen u Krakowu 1972. godine. Kao dječak bio je u skautima, a diplomirao je pravo 1996. Bio je državni tajnik u vrijeme predsjedanja Lecha Kaczyńskog, a poslije njegove smrti u avionskoj nesreći 2010. bio je gradonačelnik Krakova. Godinu dana poslije izabran je u parlament (Sejm), a 2014. u Europski parlament.

Uvijek podupirao vladu

Brat pokojnog predsjednika Lecha, Jarosław Kaczyński predložio je da Duda bude kandidat PiS-a na predsjedničkim izborima 2015. na kojima je u drugom krugu pobijedio Bronisława Komorowskog sa 51,55 posto glasova. U prosincu 2015. potpisao je zakon o reformi sudstva kojim, prema njegovim kritičarima, ali i mišljenju Vijeća Europe, oslabljuju pravnu državu i poljsku demokraciju.

Godinu dan poslije potpisuje zakon kojim se daje ekskluzivno pravo ministru blagajne da imenuje i smjenjuje upravitelje državnog radija i televizije. I glede izbora sudaca PiS je izmijenio zakon, koji je ocijenjen u Europi kao “izdaja poljskog ustava”. U posljednjih pet godina Duda je podupirao vladu PiS-a u donošenju svih zakona. I bez obzira na to što se Europska komisija suprotstavljala politici Poljske, ta je država 2018. od EU dobila 16,3 milijarde eura, a u zajedničku blagajnu izdvojila je 3,9 milijardi eura.