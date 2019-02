SDP traži istragu zbog curenja dokumenata u medije vezano uz propalu nabavu borbenih zrakoplova, čudeći se kako premijer i ministar obrane Damir Krstičević nisu uopće komentirali takvo curenje internih dokumenata iz Ministarstva obrane. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić kaže da je teško reći tko pušta te dokumente u javnost.

– To je netko tko ima pristup tajnim, klasificiranim dokumentima i očekujemo da istraga pokaže tko je to radio jer je u ovom slučaju riječ o ugrozi nacionalne sigurnosti. Očekujemo da se uključi i VSOA, a nakon toga i DORH. Predsjednik Vlade sam je potvrdio da informacije cure u eter i da cure iz ministarstava. Njegov zamjenik Milijan Brkić aktivni je sudionik afera "elitna prostitucija" i "sms", što je konkretni dokaz da cijela priča vodi prema vrhu HDZ-a i vrhu vlasti. Zadatak predsjednika Vlade jest da štiti državu kada je u pitanju nacionalna sigurnost. Izostanak reakcije na curenje dokumenata je ugroza nacionalne sigurnosti – smatra Bernadić. Zanima ga kako je moguće da takvi dokumenti cure u javnost.

– Tko ih dila? Tražimo o tome hitnu istragu i postupanje DORH-a po službenoj dužnosti. Institucije koje bi trebale brinuti o sigurnosti zemlje to ne rade nego iz njih cure dokumenti. Imam osjećaj da Vlada potiče curenje povjerljivih informacija umjesto da to sprečava. Ako su fotografije ministra Tolušića bile pitanje nacionalne sigurnosti, onda je to i curenje klasificiranih informacija iz MORH-a. Curenje informacija u aferama "elitna prostitucija", "sms", "avioni", "Tolušić s kokainom" neodoljivo vuče prema vrhu HDZ-a i vrhu vlasti – sumnja Bernardić.

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić izvijestio je pak da je dobio očitovanje SOA-e vezano uz aferu vezanu uz ministra Tolušića koja je objavljena u tjednu Nacional.

– Pročitao sam ga, ali ne mogu govoriti o detaljima klasificiranog dokumenta. Ali, nismo još dobili očitovanje kako se moglo dogoditi da određeni dokumenti, analiza i postupanje SOA-e izađe prije u javnost i da su nadležni za postupanje doznaju to iz novina. Mogu zaključiti da je SOA izvješće o svom postupanju dostavila Državnom odvjetništvu, sa sumnjama na koje su naišli. Ali, neprihvatljivo mi je, pa i dalje tražim odgovor zašto su određeni službeni dokumenti došli u novine prije nego što su ih dobili nadležni. Te bi dokumente smjeli vidjeti samo oni na koji su oni adresirani, a to je u ovom slučaju DORH. U vezi sa stalnom praksom curenja dokumenata, primjerice i iz MORH-a, zatražio sam od SOA-e i MORH-a odgovor kako njihovi dokumenti mogu biti dostupni javnosti, bez obzira na to o kome je stupnju tajnosti riječ. Nažalost, curenje dokumenata je praksa, pa čak i iz institucija koje bi to trebale sprječavati – poručuje Ostojić. S članovima Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravit će, dodaje, pitanje ostatka priče jer je za njega neprihvatljiv izostanak reakcije Vlade na curenje dokumenata.

– Ako misle da je medijsko ratovanje nešto što je poželjno u Republici Hrvatskoj, to za nas nije prihvatljivo i to je ugrožavanje nacionalne sigurnosti – naglašava Ostojić.

Predsjednik SDP-a Bernardić komentirao je izjavu jednog člana Živog zida da se oni zalažu za iliberalnu demokraciju, što je vrh stranke kasnije demantirao.

– Iliberalna demokracija jest kada se usvoji vlast u parlamentu, prvo se ukine trodioba vlasti, nakon toga se ide prema autoritativnom režimu. U zadnjih 20 godina u Turskoj je prvo bila liberalna demokracija, onda je osvajanjem vlasti u parlamentu postala iliberalna da bi na kraju otišla potpuno u autokratski režim gdje se proganja oporba, zatvaraju novinari, guše osnovne slobode. Podsjetit ću i da je Lech Kaczynski u Poljskoj ukinuo Ustavni sud, a upravo za to se zalaže i Živi zid. Najavili su i da će ukinuti autonomiju HNB-a i njihove ideje svakim danom postaju sve opasnije po demokraciju, ali i po zdravlje naših građana. Što misliti o stranci koja bi teške bolesti liječila C vitaminom, depresiju šetnjom šumom, a ekonomske probleme i dugovanja građana štampanjem novca – zaključio je Bernardić.

