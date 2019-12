Tjedan dana radila je na ovoj 'obiteljskoj' fotografiji: Nitko nije vjerovao da će uspjeti

Nagovoriti jednog psa ili mačku da sjedi mirno i gleda u kameru je težak posao, no zamislite kako je to sa 17 njih.

Toliko kućnih ljubimaca ima 30-godišnja majka Kathy Smith koja je uspjela snimiti obiteljsku fotografiju svojih prijatelja na četiri noge.

Trebalo joj je tjedan dana da uspije nagovoriti svojih osam pasa i devet mačaka da sjede mirno i gledaju u kameru, piše Metro.

– Bila sam toliko uzbuđena kada sam shvatila da sam ih uspjela uslikati. To je kao mala obiteljska fotografija – rekla je Kathy iz Corwena u Walesu.

– Volim sve svoje kućne ljubimce i bila sam jako sretna kad sam ih uspjela sve uhvatiti, iako to nije bilo lako. Stalno sam pokušavala uslikati mačke i pse zajedno, no uvijek bi netko otišao iz kadra. Psi će uvijek sjediti da nešto dobiju, no s mačkama nije lako.

Kathy je inače i majka jednog dječaka.

– Ljudi se obično šokiraju kada vide koliko kućnih ljubimaca imamo. Ni ne shvate koliko ih je zapravo dok se ne skupe svi u jednoj sobi – kazala je ona.