Thompson na Facebooku obožavatelje pozdravio s 'Za dom spremni'

Na službenoj Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona objavljena je snimka pjesme 'Bojna Čavoglave', a administratori su obožavatelje, baš kao i pjevač, pozdravili s 'Za dom spremni'.

– Pozdravljamo Vas sa starim hrvatskim pozdravom kojeg smo s ponosom koristili u Domovinskom ratu. ZA DOM SPREMNI! – stoji u objavi.

Foto: Screenshot

O tome se oglasio i njegov menadžer Denis Pletikosa.

– Pjesmu 'Bojna Čavoglave' Marko je napisao u Domovinskom ratu. I danas je izvodi. Na društvenim mrežama je objavio stih iz pjesme i sad se opet dižu polemike kako je to ustaški pozdrav. Nije, samo je citirao svoju pjesmu. Nisam znao da je to grijeh – rekao je on za 24 sata.

Inače, objava je došla nekoliko dana nakon što je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla kako je bila u zabludi kada je govorila da je 'Za dom spremni' stari hrvatski pozdrav.

– Počinila sam pogrešku kad sam rekla da je "Za dom spremni" stari hrvatski pozdrav. Učinila sam to jer su mi tada tako rekli neki savjetnici. On nije prihvatljiv – rekla je on u subotu.

Pogledajte video Thompsonovog nastupa na meču Filipa Hrgovića: