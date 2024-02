Tenkove su koristile kuvajtske trupe: Jugoslavenski tenk preko Hrvatske u Ukrajinu

Sve se više govori o tome kako je sve izglednije da će Kuvajt svoje tenkove M-84AB, koje je 80-ih godina prošloga stoljeća kupio od bivše Jugoslavije, poslati Ukrajini, a da će prije toga proći određene popravke u slavonskobrodskom Đuri Đakoviću. Detalje o tome donio je i specijalizirani američki časopis Popular Mechanics u svom internetskom izdanju. Oni se pozivaju na svoje izvore i izvješća europskih medija o tome kako će Kuvajt dio ili svih 149 tenkova M-84AB koje je kupio iz bivše Jugoslavije prebaciti natrag u hrvatsku tvornicu Đuro Đaković gdje su prvi put sastavljeni 1980-ih. Nakon renoviranja i vjerojatne nadogradnje, bit će ti tenkovi donirani Ukrajini za borbu protiv ruskih snaga. Za sada te informacije nisu službeno potvrdili ni Kuvajt ni Hrvatska, no nedavne fotografije tenkova s pustinjskom kamuflažom na kamionima s prikolicama u Sloveniji bacilo je sumnju na to da se plan već realizira.

Drugi rat

Ako je ovo izvješće točno, to će ovim tenkovima biti drugi rat za oslobađanje teritorija od agresora. Godine 1991. koristile su ih kuvajtske trupe u egzilu kako bi pomogle u oslobađanju svoje zemlje od iračke okupacije. M-84 bio je jugoslavenska licencno izgrađena kopija glavnog tenka T-72 Sovjetskog Saveza. To znači da bi Ukrajini bilo ih relativno lako integrirati se u službu, jer već ima mnogo različitih inačica T-72. No, kuvajtska varijanta M-84AB može se pohvaliti znatno snažnijim motorom, čvršćim oklopom i superiornim sustavom upravljanja vatrom u usporedbi s ranim T-72. Ironično, sredinom 2010-ih Kuvajt je planirao zamijeniti M-84 (od kojih je 70 ostalo u aktivnim jedinicama, a ostatak u skladištu) novim ruskim tenkovima T-90MS. Ali 2019. Kuvajt je "na neodređeno vrijeme" odgodio kupnju. Za sada je 218 kuvajtskih tenkova M1A2 Abrams dovoljno za tu državu, ako rasproda M-84.

VIDEO Ukrajinska obavještajna služba objavila snimke potapanja brodova pomorskim dronovima

Tijekom posjeta Moskvi 1978., jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito uvjerio je sovjetskog vođu Leonida Brežnjeva da proda licencu koja bi omogućila proizvodnju najnovijega sovjetskog tenka za masovnu proizvodnju – T-72 – za 39 milijuna dolara. U proizvodnju je bilo uključeno više od 250 tvrtki širom Jugoslavije s komponentama, a konačna montaža izvodila se u tvornici Đuro Đaković u Slavonskom Brodu. Nakon prototipa vozila T-72MJ dovršenog 1983., uslijedilo je 10 pretprodukcijskih vozila i masovna proizvodnja M-84 počela je 1985. godine. Prva serija od 370 tenkova M-84 imala je većinu istih osnovnih karakteristika kao i ruski izvozni tenk T-72M, no jugoslavenski M-84 razlikovao se od originala u jednom kritičnom pogledu: superiornom domaćem razvoju senzora i sustava za kontrolu vatre. U tenk su bili ugrađeni i meteorološki senzori za mjerenje brzine vjetra i vlažnosti, i računala dizajnirana za praćenje kretanja tenka i njegove mete. Kasniji model M-84A imao je samo 40 posto dijelova tenka 7-72, a puno se učinilo na poboljšanju oklopa. Snažniji motor podigao je brzinu tenka za 20 posto.

Kuvajtsku vojsku zaintrigirao je M-84A te ga je suprotstavila američkom M1A1 Abramsu u pustinjskim ispitivanjima. U tom se testu Abramov sustav goriva pokvario, omogućavajući Jugoslaviji da dobije ugovor za 200 tenkova za po 1,58 milijuna dolara po komadu. Kuvajtski prilagođeni M-84AB imali su 200 malih promjena, uključujući različite radio uređaje, dodani reflektor, prilagodbe za pustinju i pomoćnu pogonsku jedinicu postavljenu na zapovjedne tenkove M-84ABK. Samo nekolicina M-84A isporučena je u trenutku kad je Irak izvršio invaziju i pregazio Kuvajt u dva dana, zarobivši tada nove tenkove. Međutim, kuvajtske trupe u egzilu nastavile su primati desetke preostalih M-84. Oni su njima opremili iskusnu kuvajtsku 35. brigadu Šahida ("Mučenici") koju su obučavale za upravljanje M-84 američke specijalne snage, ali i jugoslavenski instruktori, i borili su se uz američke i saudijske trupe koje su oslobodile Kuvajt u ratu u Perzijskom zaljevu 1991. godine. Dva su tenka u ratu pogođena, ali kasnije popravljena. Zbog straha da će ih zamijeniti s iračkim T-72, ovi M-84AB u akciji imali su tri bijele pruge naslikane na bočnom oklopu kao mjeru identifikacije. Samo nekoliko mjeseci nakon oslobođenja Kuvajta došlo je do raspada Jugoslavije, ostavivši nedovršenu kuvajtsku narudžbu tenkova na 150 isporučenih primjeraka. Od toga je oko polovine tenkova do danas povučeno i nisu više u aktivnoj službi. Tijekom ratova na području bivše Jugoslavije ove tenkove koristile su sve zaraćene strane, a Popular Mechanics procjenjuje kako je 40-ak takvih tenkova i uništeno tijekom sukoba. Neke od njih uništile su hrvatske snage u zasjedama i sukobima u Vukovaru tijekom Domovinskog rata.

Noviji sustavi

Ako će kuvajtski M-84 doista biti na remontu u Hrvatskoj prije isporuke Ukrajini, Popular Mechanics predviđa kako će oni u Đuri Đakoviću prije isporuke biti poboljšani novijim sustavima za upravljanje vatrom kao i eksplozivnim reaktivnim oklopom (ERA) kako bi se poboljšala njihova sposobnost preživljavanja protiv protutenkovskih oružja.

– I što je najvažnije, znatan broj ovih tenkova mogao bi postati dostupan u godini koja bi se mogla pokazati teškom za Ukrajinu, budući da je američka vojna pomoć i dalje u zastoju zbog političkih makinacija u Kongresu – zaključuje Popular Mechanics.

