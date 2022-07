Meteorolozi upozorili na najgori toplinski val u 200 godina, stiže i u Hrvatsku

Prognostičari AccuWathera upozorili su kako je zapad Europe pogodio najgori toplinski val u preko 200 godina.

Nastavi li se istim tempom, ove temperature mogle bi biti smrtonosne diljem Europe.

Ovaj toplinski val može se mjeriti s valom koji je 2003. godine odnio više od 30.000 života, izravno ili neizravno.

- Postoji zabrinutost da bi ova vrućina mogla postati dugotrajan toplinski val (20 ili više dana) za mnoge lokacije od Portugala do središnje Francuske i unutarnje jugoistočne Europe jer bi mogla potrajati do kraja srpnja i nastaviti se u kolovozu - kazao je meteorolog Tyler Roys, a to uključuje doline Mađarske, istočnu Hrvatsku, istočnu Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, južnu Rumunjsku i sjever Bugarske.

Izvor iznimno toplog zraka je afrička pustinja Sahara, a toplina se već lagano krenula širiti i na Belgiju, Nizozemsku, Njemačku i Ujedinjenu Kraljevstvo.

Podsjetimo, ovoga je petka britanska meteorološka služba izdala svoje prvo crveno upozorenje za ekstremne temperature, a građane su upozorili kako se radi o velikoj opasnosti za zdravlje.

Prognoza za nedjelju

Na Jadranu i u gorju danas pretežno sunčano, a u Dalmaciji uz lokalni jači razvoj oblaka postoji mogućnost za pljusak s grmljavinom, osobito poslijepodne, dok se za središnje i istočne predjele prognozira umjereno do znatno oblačno i uglavnom suho, a sredinom dana razvedravanje.

Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, poslijepodne će na južnom i dijelu srednjeg okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na moru i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.

