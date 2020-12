Televizijske kamere uhvatile trenutak potresa: Nastala panika tijekom izjave gradonačelnika

Trenutak današnjeg potresa u Petrinji i Sisku, gradovima koji su najteže pogođeni, uhvatile su televizijske kamere.

Naime, u 12.19 sati gradonačelnik Darinko Dumbović davao je izjavu za novinare kada se sve počelo tresti. Trenutak je pušten uživo na N1 televiziji, a kako se sve treslo, kamerman je spustio kameru na pod dok se u pozadini čulo kako netko viče 'mir, mir'.

Potres je snimila i kamera Nove TV u Sisku gdje je sisačko-moslavački župan Ivo Žinić imao konferenciju za medije.

Moment of the 6.4 magnitude earthquake as it was felt in Sisak , during a press conference by the cities mayor which was also speaking at that time #potres #earthquake #Croatia https://t.co/e8VA8FVaen pic.twitter.com/rgfN9LrKRk