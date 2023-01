Telekomi se oglasili o povećanju cijena: Radi se o indeksnoj klauzuli zbog inflacije

Telekomi u Hrvatskoj razmišljaju, a neki i planiraju uvođenje indeksne klauzule u opće uvjete poslovanja, koja omogućuje operatorima da jednom godišnje usklade cijene usluga sa stopom inflacije ili deflacije, o čemu im je stručno mišljenje dao i regulator HAKOM, doznaje se iz telekoma i HAKOM-a. HAKOM je stručno mišljenje o mogućnostima indeksacije odnosno uvođenja indekse klauzule dao telekomima još početkom studenoga, konzultirajući pritom, kako kažu iz tog tržišnog regulatora, i presudu Europskog suda o pravilima po kojima telekomi to mogu učiniti tj. povećavati cijene usluga uslijed inflacije.

To stručno mišljenje dano je i u skladu sa zakonom o elektroničkim komunikacijama i detaljno opisuje mogućnosti indeksacije cijena odnosno usklađivanja cijena javnih komunikacijskih usluga s godišnjom stopom inflacije. Iz najvećeg telekoma u Hrvatskoj, HT-a kažu da će 9. siječnja dopuniti svoje opće uvjete poslovanja vezane uz usluge te da se dopuna odnosi na eventualne izmjene cijena usluga zbog inflacije, a promjene će stupiti na snagu u prvoj polovici godine.

"To nije zbog prelaska na euro nego zbog inflacije, za koju smo svjesni da utječe na svakoga te smo uveli i određene mjere kako bi se ona što manje odrazila na cijenu naših usluga", kažu iz HT-a, dodajući da su o tome izvijestili i na svojim web stranicama te da su počeli slati obavijesti korisnicima da uvode mogućnost usklađenja cijena s prosječnom godišnjom stopom inflacije koju jednom godišnje objavljuje Državni zavod za statistiku (DZS).

Ističu i da će ograničiti podizanje cijena do maksimalno 10 posto godišnje, ma kakva bila stopa inflacije, te korisnicima nude mogućnost raskida ugovora bez plaćanja naknade za pogodnosti/popuste koje su imali u sklopu usluge i to u roku 60 dana (dva mjeseca) od primanja obavijesti uz račun za prosinac koji će, ili su već primili u siječnju.

Ako se odluče za usklađivanja cijena s inflacijom, informirat će ih na vrijeme, odnosno najkasnije 30 dana prije nego što nove cijene stupe na snagu i tada više neće imati pravo raskinuti svoje usluge bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovora.

"Uslijed trenutne gospodarske situacije, dolazi do uskladbe cijena svih proizvoda i usluga s obzirom na to da troškovi proizvodnje i pružanja usluga značajno rastu kako za privatni, tako i za poslovni sektor. DZS će 17. siječnja objaviti godišnji prosječni indeks inflacije za 2022. sukladno kojem telekom operateri, u roku od 90 dana od objave navedene stope, imaju mogućnost prilagodbe cijena maksimalno za postotak godišnje prosječne stope inflacije. HT će ograničiti dizanje cijena na maksimalno 10 posto godišnje, neovisno o tome hoće li indeks inflacije biti viši od toga", poručuju iz HT-a.

I A1 poslao obavijesti korisnicima, Telemach i Iskon se javili HAKOM-u

Iz telekoma A1 Hrvatska na upit Hine ističu da su svim korisnicima usluga uz mjesečni račun za prosinac 2022. poslali obavijest o uvođenju tzv. indeksne klauzule u opće uvjete poslovanja, kao i da je takva klauzula uobičajena praksa u telekom industriji u svijetu zbog višegodišnjih nestabilnih tržišnih uvjeta i osiguranja nužnih investicija u telekomunikacijsku infrastrukturu.

"Na temelju ovakve izmjene općih uvjeta poslovanja korisnici imaju pravo na raskid ugovora bez naknade u roku od dva mjeseca od dana primitka obavijesti. A1 Hrvatska još uvijek nije donio konačnu poslovnu odluku o primjeni indeksne klauzule, a u slučaju da to odluči obavijestit će korisnike najkasnije 30 dana prije primjene novih cijena", poručuju iz A1.

Dodaju i da je sve u skladu sa stručnim mišljenjem HAKOM-a koji je obaviješten o dopunama općih uvjeta.

Iz Telemacha Hrvatska do zaključenja teksta nije stigao odgovor, no iz HAKOM-a se doznaje da su i oni poslali na uvid izmjene općih uvjeta poslovanja, kao i Iskon. Iz HAKOM-a dodaju da nemaju utjecaja na to koliki će postotak telekomi staviti u indeksaciju tj. za koliko postotaka povećati cijene uslijed inflacije, ali to ne bi smjelo biti više od godišnje stope nego samo isto ili manje.

Analitičari kažu da će se tek vidjeti koliko će i hoće li indeksacija, ako se za nju odluče telekomi, biti povoljna ili nepovoljna za korisnike, no da se time operatori u vrijeme velike inflacije i drugih pritisaka mogu koliko-toliko osigurati tijekom obveznog trajanja ugovora korisnika. Smatraju i da, ako to uvedu svi telekomi, prelazak od jednog ka drugom operatoru korisnicima neće puno donijeti, jer će svi imati manje-više iste uvjete.