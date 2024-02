Tek nakon dva mjeseca izvođač u Zvijezdi shvatio da mu fali 306 metara novih cijevi

Jučer je karlovačkoj policiji prijavljena krađe građevinskog materijala s trenutno najzanimljivijeg i najvećeg karlovačkog gradilišta - iz raskopane Zvijezde gdje je u tijeku projekt Aglomeracije. Riječ je o sveobuhvatnom poslu koji podrazumijeva zamjenu vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, te sve ostale komunalne infrastrukture na čak 25 ulica u samom centru Zvijezde.

Zvijezda je najstariji dio grada, riječ je o otvorenom gradilištu gdje dijelovi grada služe i kao mjesto gdje izvođač radova odlaže opremu koju mijenja, poput novih cijevi i ostale opreme i uređaja. Informacije da je nešto od te opreme ukradeno, obzirom da je teško kontrolirati 'skladišta' opreme razasuta po čitavom gradu i ne čudi toliko, koliko činjenica da je vlasnik ukradene opreme krađu, koja i nije baš toliko mala, primijetio tek nakon gotovo dva mjeseca. Evo kako je slučaj opisala policija.

- Zaprimljena je prijava da je u vremenu od 20. prosinca 2023. godine do 23. veljače 2024. godine, u Karlovcu, s gradilišta na području mjesnog odbora Zvijezda, nepoznati počinitelj otuđio oko 306 metara PHD plastičnih cijevi različitih dimenzija, čime je trgovačkom društvu iz Zagreba pričinjena materijalna šteta od nekoliko tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje - kažu u PU karlovačkoj.

Inače, Aglomeracija se provodi po čitavom Karlovcu; od središta grada do okolnih gradskih četvrti, a gradilišta su posložena u grupe; Zvijezda je u četvrtoj grupi radova u kojoj su i četvrti Gornje Mekušje i Švarča, a radovi su vrijedni ukupno 137,6 milijuna kuna i trebali bi završiti do kraja 2025. godine. Kolika je vrijednost ukradenih čak 306 metara novih cijevi, policija nije navela, no sigurno nije mala; ipak, očito, nedovoljno velika da izvođač nestanak istih zamijeti i ranije.

Inače, izvođač radova kojemu su ukradene cijevi ovih je dana u središtu javnosti zbog načina na koji provodi obnovu komunalne opreme u Zvijezdi uslijed koje je ozbiljno narušena statika brojnih zgrada na kojima su popucali zidovi duž čitave zgrade.

VIDEO Na novoobnovljenoj zgradi u Karlovcu pucaju zidovi