Talibani u lovu na ‘izdajnike': Proglasili amnestiju pa krenuli u osvetu od vrata do vrata

Nakon što su proglasili opću amnestiju, talibani su diljem Afganistana krenuli u potragu za svima onima koje smatraju bogohulnicima i neprijateljima Alaha i onima koji su u proteklih 20 godina radili za strane trupe. Prema UN-ovu izvješću, talibani napadaju ljude koji su radili za SAD i NATO, rade upravo suprotno od onoga što su najavili.

“Talibani govore da ne žele odmazdu. No mi znamo da se u provincijama bilježe slučajevi napada na ljude. Ima odmazde, ljudi su ubijeni”, stoji u izvješću UN-a, čije osoblje za procjenu prijetnji upozorava da talibani pojačavaju potragu za ljudima koji su radili za SAD i NATO te da idu od vrata do vrata. Povjerljivo izvješće UN-a pokazuje da oružana grupa ima listu prioriteta na kojoj su imena onih koje želi uhititi i prijeti uhićenjem ili smrću članovima obitelji ako se ti pojedinci ne predaju.

Lista prioriteta

U izvješću koje je sastavila skupina stručnjaka UN-a za procjenu rizika dodaje se da su talibani sastavili liste prioriteta na kojima su pojedinci koje žele uhititi.

Između ostalog se u tajnom dokumentu navodi kako se vjeruje da će trenutačna situacija u Afganistanu biti veća prijetnja zapadnim državljanima, obavještajnim službama i mrežama, koji će biti meta talibana, ISIL-a, Al-Qa’ide i drugih terorističkih skupina, što je suprotno od sporazuma koji je potpisan između SAD-a i talibana u Dohi i prema kojem se talibani obvezuju da neće dopustiti ISIL-u i Al-Qa’idi da djeluju na teritoriju Afganistana. Izgleda da talibani moraju vratiti dug za 10 tisuća boraca ISIL-a i pet tisuća boraca Al-Qa’ide koji su se borili rame uz rame s njima u pohodu na gradove u Afganistanu.

Unatoč obećanjima da neće nauditi nikome od bivših dužnosnika, afganistanski kanal Tolo izvijestio je da su talibani pogubili jednog od dužnosnika vlade bivšeg predsjednika Ashrafa Ghanija te da ih je više uhićeno. Članovi obitelji brojnih bivših vladinih dužnosnika potvrdili su da su njihovi rođaci nestali ili da ih talibani drže otkad je pokret prošle nedjelje preuzeo kontrolu nad glavnim gradom. Abdul Wali Wahidzai, bivši guverner Laghmana, i Lutfullah Kamram, bivši načelnik pokrajinske policije, predali su se talibanima prije pet dana te da su i dalje u talibanskom pritvoru. Glasnogovornik talibana Zabihullah Mujahid rekao je da su pomilovali svakoga tko je radio u vojnom ili civilnom sektoru s prethodnom vladom.

VIDEO Talibani uživaju u zabavnim parkovima dok ljudi masovno bježe iz zemlje

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od prošle nedjelje tisuće Afganistanaca su na aerodromu u Kabulu pokušavajući se ukrcati u avione za evakuaciju, strahujući od osvete talibana koji su zavladali cijelom zemljom.

Istodobno, oko zračne luke u Kabulu i dalje je kaos. Tisuće Afganistanaca pokušavaju ući na aerodrom, a napetosti u zemlji povećane su i zbog prosvjeda na kojima su Afganistanci isticali zastave te države usprkos talibanima. Osim Ahmada Masuda, vođe Nacionalne fronte otpora u Afganistanu i lidera gerilskog i mudžahedinskog pokreta u dolini Pandžšir, koji je pod vodstvom njegova oca desetljećima uspješno odolijevao sovjetskim i talibanskim napadima, mnogi mladi Afganistanci žele se pridružiti pokretu otpora koji će se suprotstaviti talibanima.

– Većina mladih ljudi ne želi se vratiti u mračno kameno doba u koje ih žele vratiti talibani – kazao je za Večernji list afganistanski novinar iz Kabula Abu Baker Mutaqi ističući kako su i sami talibani malo iznenađeni jer već na početku ljudi prosvjeduju i pokazuju da će im se suprotstaviti pod cijenu smrti i da neće dopustiti uvođenje šerijatskog zakona prema kojem mladi ljudi neće više moći uživati u zabavi, modi, kinu, kazalištu, glazbi i sportskim aktivnostima.

– Takve primitivne zakone talibani su mogli provoditi 80-ih kada nije bilo pametnih telefona, interneta, društvenih mreža... Danas mladi ljudi znaju što se događa u svijetu i kako se živi. Zato kažem, neće Afganistancima biti lako, ali neće ni talibanima. Narod će im se sigurno suprotstaviti. Nadam se samo da međunarodna zajednica i razne druge humanitarne organizacije i aktivisti neće samo mirno stajati i gledati već će nešto i činiti – kazao je Abu Baker Mutaqi.

Pucnjava u kojoj je pogođen njemački civil dodatni je dokaz da je oko aerodroma u Kabulu sve veći kaos, a tisuće ljudi u blizini ulaza na aerodrom i dalje pokušavaju pobjeći iz Afganistana. Njemački civil pogođen je hicem iz vatrenog oružja dok je pokušavao doći do aerodroma. Prema riječima glasnogovornice njemačke vlade Ulrike Demmer, ranjenom njemačkom civilu pružena je liječnička skrb i život mu nije ugrožen te bi uskoro trebao avionom napustiti Kabul. Također, talibani u Afganistanu ubili su rođaka novinara Deutsche Wellea tražeći njega. Talibani su pretraživali kuću za kućom u potrazi za novinarom, koji sada radi u Njemačkoj. Drugi rođak novinara teško je ranjen, no ostali su uspjeli pobjeći. Glavni ravnatelj DW-a Peter Limbourg osudio je ubojstvo te rekao da ono pokazuje kakva opasnost prijeti medijskim djelatnicima i njihovim obiteljima u Afganistanu.

– Ubojstvo bliskog rođaka jednoga od naših urednika koje su jučer počinili talibani nezamislivo je tragično i svjedoči o akutnoj opasnosti u kojoj su se našli naši djelatnici i njihove obitelji. Evidentno je da talibani već provode organizirane potrage za novinarima i u Kabulu i u pokrajinama. Ponestaje nam vremena! – rekao je Peter Limbourg ističući kako su talibani upali u domove najmanje troje drugih novinara DW-a.

VIDEO Whatsapp pokušava blokirati talibane: 'Dužni smo poštivati zakone o američkim sankcijama'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U međuvremenu, ministri vanjskih poslova NATO-a razgovarali su o evakuaciji iz Afganistana i razmotriti buduće odnose s talibanima dok zapadne zemlje još ne mogu doći k sebi zbog brzine kojom su talibani osvojili vlast. Ministri su održali videokonferenciju na kojoj su razgovarali o evakuaciji iz Afganistana koja je u tijeku te kako se nositi s daljnjim napredovanjem talibana u preuzimanju vlasti u toj zemlji. NATO je još prije obećao nastaviti potporu afganistanskom narodu unatoč vojnom povlačenju, no nije jasno kako će to biti moguće s obzirom na to da talibani preuzimaju kontrolu nad državnim institucijama.

NATO mora odgovoriti na teška pitanja, kazao je ovaj tjedan glavni tajnik Jens Stoltenberg. “Unatoč našim znatnim ulaganjima i žrtvovanju u posljednja dva desetljeća, kolaps je bio brz i iznenadan”, kazao je Stoltenberg ističući kako će NATO zadržati civilnu prisutnost oko 800 ljudi, uključujući i mnoge Afganistance, no neće više imati ni jednog vojnika na terenu. Članice NATO-a, uključujući SAD, Britaniju i Tursku, još imaju vojnike na terenu, uglavnom za zaštitu kabulske zračne luke i koordiniranje evakuacijskih letova.

Kriv je Biden, ne Trump

Zanimljivo je da je anketa koju je provela konzervativna američka web stranica The Daily Wire otkrila da sve više Amerikanaca smatra da je za talibansko preuzimanje Afganistana kriv predsjednik Joe Biden, a ne njegov prethodnik Donald Trump. Bidenova administracija pokušala se distancirati od krivnje za posljedice povlačenja SAD-a iz Afganistana, ali Amerikanci to nisu prihvatili. Prema istraživanju, 36 posto Amerikanaca vjeruje da je Biden odgovoran za trenutačnu krizu u Afganistanu.

U međuvremenu, zbog velikog pritiska međunarodne zajednice, talibani proširuju krug konzultacija i razgovaraju s plemenskim šeicima i aktivistima civilnog društva.

Dužnosnik talibanskog pokreta, koji je preuzeo kontrolu nad Afganistanom, otkrio je da postoje konzultativni sastanci između čelnika pokreta i dužnosnika iz prethodne vlade radi formiranja nove vlade, dok međunarodni kontakti nastavljaju koordinirati stavove o pokretu. Visoki dužnosnik talibana izjavio je da će pokret ponuditi nekim pripadnicima bivšeg režima da zauzmu pozicije u novoj vladi, u čemu je rekao da će žene imati ulogu.

Bivši afganistanski predsjednik Hamid Karzai i čelnik Vijeća za pomirenje Abdullah Abdullah razgovarali su s više afganistanskih stranaka o aranžmanima za prijenos vlasti i razvoju situacije u zemlji. Do ovog sastanka dolazi nakon što se Anas Haqqani, službenik talibana i istaknuti vođa mreže Haqqani, susreo s Karzaijem i Abdullahom Abdullahom.