Taktika spaljene zemlje: Najprljavije poslove obavljaju Čečeni i plaćenici s Bliskog istoka

Početak invazije na Ukrajinu nije donio očekivane rezultate i ruska je vojska pretrpjela velike gubitke pa je Vladimir Putin promijenio svoju taktiku ratovanja po uzoru na one u Čečeniji, odnosno u Siriji – taktiku "spaljene zemlje".

Gradovi koje je osvojila ruska vojska poput Mariupolja i Sjevjerodonecka pretvoreni su u pepeo. Baš kao što smo tome svjedočili u glavnom gradu Čečenije Groznom ili pak sirijskim gradovima Alepu i Istočnoj Guti. U Čečeniji je Putin prvi put pokazao svoju okrutnost kao i to da za njega ne postoji poraz. Tako je bilo i u Siriji, a tako je danas i u Ukrajini.

Promjeni taktike ratovanja naveliko je pridonio general Aleksander Dvornikov, na kojeg se Putin potpuno oslonio, a on je zapovijedao ruskim snagama u Siriji. Dvornikov je promijenio taktiku ratovanja i sve je manje ruskih vojnika koji sada sudjeluju u akcijama čišćenja s obzirom na to da ih je upravo u tim operacijama najviše poginulo.

Foto: Yelena Afonina/NEWSCOM GROZNY, CHECHEN REPUBLIC, RUSSIA - MARCH 29, 2022: A review of the Chechen Republic's troops and military hardware at the residence of Chechen leader Kadyrov. On 24 February, Russia's President Putin announced his decision to launch a special military operation after considering requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic. Yelena Afonina/TASS Photo via Newscom Photo: Yelena Afonina/NEWSCOM

Pod njegovim zapovjedništvom Rusi bombardiraju Ukrajinu dalekometnim projektilima i iz zraka, a za razliku od Sirije, gdje su teren čistili iranska Revolucionarna garda, Hezbollah i sirijska vojska, u Ukrajini to čine dobrovoljci s Bliskog istoka i čečenski borci pod vodstvom Ramzana Kadirova. Sada su to glavni akteri u borbama za osvajanje Donbasa.

Tako čečenski odred smrti ima samo jednu naredbu: koga ne možete zarobiti – likvidirajte ga.

VIDEO Ukrajinci presreli razgovor ruskih pukovnika: 'J*** Putine. Udri Kijev, učini to'