Taksist napao Indijca usred bijela dana, svjedokinja: 'Da se ljudi nisu digli na noge, ubio bi ga'

Novi napad na stranog radnika zabilježen je i ovog ponedjeljka, u zagrebačkoj Dubravi, usred bijela dana i pred više svjedoka. Užasavajuću scenu nasrtaja na dostavljača iz Indije ispričala nam je svjedokinja koja je taman u poslijepodnevnim satima izlazila iz obližnjeg dućana kada je vidjela što se dogodilo. Sve je krenulo još u automobilu, a onda se agresija jednog taksista prelila i u izravni fizički sukob, a da je došlo do incidenta potvrdila je i policija.

Kako nam je kazala svjedokinja, taksist koji je bio u svom službenom automobilu je na cesti krenuo na dostavljača koji se nalazio na skuteru, i doslovce ga izgurao s ceste na obližnje ugibalište autobusa. Kada je dostavljač tamo i stao, šokiran onime što se tada dogodilo, taksist iz izletio iz automobila van i krenuo na njega.

- Ljudi su vidjeli da ga je uhvatio za vrat i lice. Bilo je strašno. Cijela autobusna stanica se dignula na noge, vikali su taksistu da stane, ovaj ga srećom nije uspio udariti. Da nije bilo ljudi taksist bi njega namlatio i ubio usred bijela dana - ispričala nam je svjedokinja. No, agresiji taksista, prema priči naše svjedokinje, i tada nije bio kraj pa se odlučio preparkirati na obližnji parking i vratio prema Indijcu.

- Mi smo dostavljaču govorili da bježi, ali on je bio u tolikom strahu da je samo ostao stajati. Kad se taksist vratio, jedna žena sa stanice mu je rekla: ''Ajde ga probaj udariti'', a on joj je odgovorio: ''I tebe ću prebiti''. Užasno. Onda je izašla i žena sa suvozačkog sjedala taksija koja je tvrdila da je bila klijent i derala se na nas da zašto ga branimo i da je dostavljač uzrokovao prometnu nesreću i pobjegao - ispričala je svjedokinja. Potom je iz obližnje pizzerije izašlo još svjedoka koji su tvrdili kako se to nije dogodilo, već da je taksist bio prvi koji je još na semaforu ranije nasrnuo na dostavljača na skuteru.

POVEZANI ČLANCI:

Koja verzija priče je istinita, utvrdit će policija koja je izašla na teren na poziv svjedoka koji su tamo bili. Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, utvrđeno je kako je došlo do nesuglasica, no sve okolnosti još se istražuju.

- Oko 17 sati smo zaprimili dojavu zbog nesuglasica i sukoba u prometu, te se utvrđuju sve okolnosti - kazano nam je, a zasad je utvrđen prekršaj iz područja javnog reda i mira.

- Dostavljač se toliko bio bojao, pitao me hoće li ga izbaciti iz države zbog ovoga. Nadam se da ovo neće proći nekažnjeno - kaže nam svjedokinja.

>> VIDEO Prosvjed protiv muške molitve u Zagrebu: Policija lovila mladića koji je ukrao transparent prosvjednici