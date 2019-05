Predsjednica Savjeta za mlade o golišavim fotografijama: Ta epizoda je za mene nebitna...

Mi mladi trebamo reagirati, raditi, stvarati, boriti se te isto tako doista i davati konstruktivne prijedloge. Nužno je doprinositi zajednici iz koje dolazimo znanjem, radom i konkretnom realizacijom i rezultatima. Kritika radi kritike, bez davanja konkretnih mjerljivih prijedloga te ako treba i rada kojim će se isto ostvariti, ne doprinosi. Uvijek je veći doprinos konstruktivni pristup, rad bez obzira na prilike u kojima se nalazili te i kada izgradimo stav, ne treba prihvatiti “ne” – poručila je krajem ožujka na Europskoj konferenciji mladih 29-godišnja Daruvarčanka Tanja Herceg, predsjednica Savjeta za mlade Vlade RH.

Dosad je bila poznata uglavnom u Daruvaru i okolici, gdje je s udrugom Impress ostvarila impresivne rezultate na području razvoja civilnog društva, no kad su objavljene njezine golišave fotografije, za tu magistru psihologije i doktorandicu, kako to već biva, doznala je šira javnost. Prije devet godina, kad se bavila modelingom, sudjelovala je na natjecanju Champion Hot model internetskog autooglasnika 4kotača.net. Pozirala je za pin up kalendar.

– Slike su nastale početkom studija i nisu nimalo važne za ono što sam ja danas. Ta epizoda u životu za mene je danas nebitna, svoju karijeru sam još davno usmjerila u drugom pravcu, prema obrazovanju, doktoratu na Filozofskom fakultetu, projektima i nastojim se boriti za bolje politike za mlade u Hrvatskoj. U Savjetu za mlade volontiram, nisam član niti jedne političke stranke – kaže za Večernji list T. Herceg. Kontinuirano se, veli, bori za projekte koji su vezani za mlade, veću zapošljivost mladih i jednake uvjete za mlade u svim krajevima Hrvatske.

– Ne želim vjerovati da će ono što je bilo prije deset godina, slike koje su izvučene iz prošlosti, a čime me se želi diskreditirati kao ženu i mladu osobu, ometati u provedbi projekata za boljitak svih mladih u Hrvatskoj kroz Savjet za mlade Vlade RH, Gradski savjet mladih Grada Daruvara,kao i kroz udrugu Impress. Kao što sam rekla na 1. godišnjoj konferenciji savjeta mladih koja je prvi put okupila 65 savjeta mladih, drago mi je što danas mladi imaju više prostora diljem Hrvatske, u općinama i gradovima, a sve zahvaljujući Vladi koja je prepoznala taj dijalog i učinit ćemo ga još konkretnijim – ističe.

Razočarana je, dodaje, što je medijima važniji njezin izgled nego 156 projekata za mlade koje je pokrenula. Osim što je osnovala udrugu za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu Impress, ona je i suosnivačica tvrtke registrirane za više djelatnosti, od savjetovanja investitora do psihološke djalatnosti i energetskog certificiranja, a osnovala ju je zajedno s kolegom iz Savjeta Dubravkom Šoparom.

– S 18 godina krenula sam entuzijastično stvarati dobre promjene u zajednici, s vjerom da će ih okolina podržati. Ali političke stranke, nastoje te izmanipulirati, pa shvatiš da stariji pričaju jedno, a rade drugo. Okolina nema razumijevanja, gura nas na marginu, i otežava položaj. Odgađa akcije za vrijeme kad mi, budemo stariji. Odgovaraju te od svega - rekla je u siječnju prošle godine u intervjuu 5portalu. Unatoč tome što ju je okolina odgovarala od volontiranja, organizirala je humanitarni događaj za djecu oboljelu od malignih bolesti. Upozorila je da iz nekih sredina odlazi alarmantno velik broj mladih koje slama razočaranje i ne žele se boriti protiv političkih „vjetrenjača“.

– Ako nemate ogromnu samodisciplinu, vaše ciljeve će spriječiti sebični interesi različitih ljudi. Snažite se, njegujte mentalno, jer ništa se ne stvara samo. Pojedinac mora pokrenuti promjenu – poručila je. Snagu, dodala je, crpi iz osobnih prepreka i želje da drugi ne dožive isto. - Vjerujem da svaki čovjek nosi dobro, i da mogu učiti od njega. Vjerujem da su mladi bitni i da ih treba osvijestiti, da to znaju. Da cijene svoj život, koji može nekome, promijeniti život – rekla je predsjednica udruge. Europski parlament je projektu "International youth week" dodijelio priznanje za najbolji nacionalni projekt koji ohrabruje razumijevanje, promociju ljudskih prava, europski identitet i suživot nacija. Ukazala je na potrebu uvažavanja mladih i edukaciju odraslih koji rade s mladima, a govorila je i o važnosti STEM-a.

– Mladima se mora omogućiti da se dokažu, uključivati ih u svaki segment društva, pomoći im da se osjećaju da su bitni. U stranim tvrtkama s kojima surađujemo, projekte vrijedne 50 milijuna kuna, vode mladi ljudi, a kod nas je to neuobičajeno i izuzetak, ne spremamo mlade na preuzimanje uloge na tržištu rada. Kroz udrugu ih i prije izlaska na tržište rada potičemo da se što više angažiraju, rade, volontiraju, usavršavaju – istaknula je i poručila vladajućima da trebaju imati na umu da im građani omogućuju primanja, i da su prije svega služba građanima. Udruga Impress je, uz ostalo, sudjelovala u priojektima Međunarodni tjedan zdravlja, Kuća mogućnosti, Neka učenje ne bude mučenje, Plesom do zdravlja, Scary night, Učenje francuskog kroz igru, Prevent & Understand, Mala zimska avantura... Savjet za mlade je međuresorno savjetodavno tijelo Vlade.

– Cilj Savjeta je ustanoviti kako nam mladi mogu biti partneri u formuliranju politika, određivanju prioriteta i mjera koje će pomoći ostvarenju tih ciljeva - rekao je premijer Andrej Plenković lani na sjednici na kojoj je T. Herceg izabrana za predsjednicu. Volio bi, dodao je, da im rad Savjeta bude svojevrsni korektiv, te da se "treba dotaknuti i negativnih aspekata, a to su pitanje droga, alkoholizma, vršnjačkog nasilja, internetskog mobbinga i svakovrsnih kaznenih djela koji se tiču maloljetnika" jer su to pravi problemi društva.

