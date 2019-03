Plenković mladima: Pravi unutarnji filteri ključ su vašeg uspjeha

Čak 150 članova Savjeta za mlade iz cijele Hrvatske okupilo se danas u Hrvatskom saboru na prvoj godišnjoj konferenciji Savjeta za mlade Vlade RH na temu „Mladi kao odgovorni i ključni dionici u lokalnoj zajednici: mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske". Na konferenciji je bio i premijer Andrej Plenković koji sve mlade pozvao da se aktivno uključe u procese donošenja odluka, odnosno da se aktivno uključe u politički život kao i ostale sfere društva.

- Što ranije se uključite u politički život kao i na angažman u svim sferama društva. Mislim da tako pokazuju odgovornost, želju za promjenama, učenjem i sudjelovanjem u procesu donošenja odluka i unaprjeđenje Hrvatske u svim područjima. Iskustva koja imate vi kao generacija rođena u vrijeme već daleko raširenog interneta digitalne tehnologije, moderne komunikacije, ima u potpunosti drugu optiku na svijet, na zbivanja društvene fenomene nego što su imale generacije poput moje – rekao im je Plenković. Ipak, upozorava, u toj "šumi" informacija bitno je shvatiti što je točno.

- Jako je važno da u tako širokoj ponudi svega dostupnoga, radite dobru trijažu, da imate prave unutarnje filtere utemeljene na vrijednostima, znanju i obrazovanju. To je ključ vašeg uspjeha i snalaženja u životu što god odabrali da radite, jer ta vrlina u vremenu 4. industrijske revolucije učinit će vas konkurentnima. Zagrebite ispod površine, nemojte dozvoliti da vas zavedu naslovi, provjeravajte sve, pronađite prvi izvor informacije, verificirajte ju, jer nema tog filtera ispred vas koji će to napraviti, to mora biti ugrađeno kod vas – objasnio im je premijer.

Slične se teme dotaknuo i potpredsjednik Sabora, HDZ-ov Željko Reiner naglasivši kako je važan analitički pristup svijetu i informacijama koje su dostupne u današnje vrijeme razvoja medija.

- Antiintelektualna i antikulturna klima temeljena na površnosti određuju ovu epohu, usprkos enormnom razvitku tehnologije masovnih i novih medija. Novi mediji sve snažnije oblikuju javno mišljenje, no istodobno sužuju prostor kritičnog promišljanja. Informacije su dostupne globalno, ali u pravilu u instant obliku – kazao je Reiner dodavši da se uvijek trebaju zapitati nudi li netko tko kritizira nešto bolje ili se samo radi o podilaženju nezadovoljstvu ljudi nekom pojavom, odnosno o običnom populizmu. Ipak, nada se da se populizam neće proširiti.

- Budite i kritični i emotivni i propitujete svojim zašto svako zato, čitajte, učite, uspoređujte, nemojte prihvaćati sve što vam se servira zdravo za gotovo, već tražite podatke, argumente i najvažnije – rješenje problema. A naša je obveza da vas u tome podržavamo, potičemo i promatramo kako sazrijevate u društveno odgovorne pojedince i kreatore svoje i naše današnjice i budućnosti – ustvrdio je Reiner.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednica Savjeta za mlade Tanja Herceg pozvala je mlade da svojim angažmanom kroz savjete mladih na lokalnoj razini oblikuju zajednicu.

- Zajedničkim radom mi mladi možemo ne samo stvarati prilike i mogućnosti za sebe nego i za cijelu zajednicu u kojoj radimo i djelujemo. A svi mi svojim angažmanom u savjetima mladih oblikujemo svoju zajednicu. Mi mladi ne čekamo budućnost – upravo ovo je naše vrijeme – poručila je okupljenima Herceg.

Premijer je, inače, najavio da će Vlada nastaviti stvarati preduvjete za bržu integraciju na tržište rada, povoljnijih zakonskih pa onda i financijskih uvjeta za studente, sve uz pomoć europskih sredstava.