Emotivne poruke nakon smrti dječaka zarobljenog u bunaru: 'Borio se hrabro, počivaj u miru anđele'

Preminuo je dječak Rayan iz Maroka čije je spašavanje danima pratio cijeli svijet. Obavijest o smrti stigla je nedugo nakon što je dječak izvučen iz bunara i smješten u kola Hitne pomoći, a mnogi se su nakon toga na društvenim mrežama opraštali od 5-godišnjaka i poslali poruke sućuti obitelji.

- Rayan nam je pokazao da humanost stvarno postoji. Alah ga voli više od nas. Hvala Rayan što si preživio u tunelu pet dana dok nisi izašao na sigurno i pokazao nam da si snažan anđeo - stoji u jednoj objavi na Twitteru uz ilustraciju dječaka.

Rayan showed us that humanity really exists. Surely, Allah loves him more than we did. Thank you Rayan, for surviving alone in a tunnel for five days until you came out safely and showing us that you're really a strong angel.



Al-Fatihah Rayan 💔#SaveRayan

- Dječak je povezao ljude diljem svijeta. Počivaj u miru anđele mali - navodi se u drugoj objavi.

A little boy connected people all over the world. Rest in peace, little angel 🙏🏻#Rayan #الطفل_ريان

- Ne brinite za njega, Alah ga je izabrao da bude na nebu. Sada je najsretnije dijete na svijetu. Ne budite tužni, Alahove odluke bolje su od naših - piše na Twitteru uz fotografiju dječakovih roditelja.

Don't worry about him, Allah chose him to be in the heaven. He is now the happiest child in the world. Don't be sad, Allah's choices are better than ours. Don't be sad he'll meet you in the heaven inshallah. No words can describe that scene. 😢#Rayan #ريان #الطفل_ريان #SaveRayan

- Rayan je uspio okupiti ljude različitih nacionalnosti, vjera, uvjerenja. Uvijek će ga se pamtiti po borbi koju je uložio da preživi. Neka počiva na nebu gdje mu je mjesto. Hvala svima koji su ga pokušali spasiti - navodi se uz još jednu ilustraciju posvećenu dječaku.

Rayan managed to bring together people from different nationalities, religions, beliefs. He will always be remembered for the fight he put in to survive. May he be resting in heaven where he belongs.



Thank you to all those who tried to save him.#Rayan #انقذوا_ريان #SaveRayan pic.twitter.com/FUVPnep089 — May H (@Mayham_H) February 5, 2022

- Spavaj u miru anđele mali. Ujedinio si svijet i slomio naša srca. Počivaj u miru Rayan - stoji u objavi.

#الطفل_ريان #طيور_الجنه Sleep in peace little angel. You brought the world together but shattered our hearts

Rest In Peace Rayan 💔

We are burning inside! 😢 pic.twitter.com/EC3M0MPHgM — mahmoud rabie 🌐 (@mahmoudrabee4) February 5, 2022

Podsjetimo, Rayan Awram je u utorak pao u 32 metara dubok bunar u selu Ighara u sjevernoj marokanskoj pokrajini Chefchaouen, a spasioci su od tada danonoćno pokušavali doprijeti do njega što je pratila čitava zemlja. Radilo se o delikatnoj operaciji spašavanja u kojoj je iskopano okno paralelno bunaru, a potom i horizontalni tunel da se dođe do dječaka.

Spasioci su pokušavali održati dječaka na životu dajući mu vode i zalihe kisika. Spustili su mu nadzornu kameru kako bi pratili njegovo zdravstveno stanje i komunicirali s njim. No napori za izvlačenje dječaka otežani su bili uskim otvorom suhe bušotine i krhkim tlom.