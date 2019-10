Svi su plakali za pokojnikom, a onda su čuli njegov glas: Pustite me van!

Već smo naviknuli na podvale na vjenčanjima i raznim proslavama, no na pogrebima još nismo vidjeli da ožalošćeni plaču od smijeha.

I to sve zahvaljujući duhovitom muškarcu koji je preminuo, no odlučio je iznenaditi sve one koji su mu došli na sahranu.

Pokop irskog veterana Shaya Bradleyja bio je sve samo ne uobičajen. On je u subotu sahranjen u Kilmanaghu, a ispratiti su ga došli brojni prijatelji, rodbina i članovi obitelji.

Kada su lijes već spustili u grob iz njega se odjednom začuo glas pokojnika.

Funeral in dublin yesterday he's alive pic.twitter.com/j18uFJ5aA4 — Lfcgigiddy1122 (@lfcgigiddy1122) October 13, 2019

– Gdje sam ja to dovraga? Pustite me van, pustite me van. Mračno je ovdje. Čujem li to svećenika? Shay je, u kutiji sam, mrtav sam – govori im on iz lijesa, a čuje se i kako kuca po drvetu.

– Pozdrav ponovno, nazvao sam samo da kažem zbogom – citirao je i pjevačicu Adele.

I dok su dotad svi plakali za Shayom, ovom podvalom dobro ih je nasmijao i podsjetio kakav je zapravo bio.

Shay je, naime, preminuo 8. listopada, no prije svoje smrti odlučio je snimiti ovu podvalu, a snimku je njegova kći stavila u lijes i pustila usred sprovoda.

– Volio bi znati koliko je ljudi nasmijao, imao je nevjerojatan karakter – kazala je njegova kći.