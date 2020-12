Provjerite kako rade trgovine, neke zatvorene radi potresa

Većina trgovina diljem Hrvatske na Staru će godinu raditi skraćeno, najčešće do 17 sati, uz izuzetak Konzuma koji će raditi po redovnom radnom vremenu. Na Novu godinu sve prodavaonice će biti zatvorene.

Trgovački centri poput Arene, Avenue malla i City centara danas će raditi skraćeno, do 17 sati, a na Novu će godinu biti zatvorene. Westgate je morao zatvoriti centar radi sanacija nakon potresa.

Trgovine s prehranom radit će skraćeno, ovisno o prodavaonici - Interspar između 17 i 20 sati, Lidl i Kaufland do 16 sati te Sparove trgovine do 18 sati. Većina Plodine i Tommy trgovina radit će također do 18 sati.

Konzume trgovine ipak će raditi po redovnom radnom vremenu, uz izuzetak prodavaonica u Kravarskom Velikoj Gorici, Zaprešiću, Sisku i Glini koje su stradale u potresu.

Bauhausove trgovine radit će nešto kraće, do 14 sati, a Pevex će raditi do 16 sati. Ikea je svoja vrata zatvorila do 2. siječnja radi sigurnosnih provjera uzorkovanih potresom.

Većina Mullerovih trgovina radit će do 16 sati, a neke i do 18 sati. Bipine trgovine će većinom raditi do 17 sati, a DM trgovine najčešće do 16 sati.