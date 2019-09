Svećeniku ukrali 26 ručnih satova: 'Nemam obvezu siromaštva'

Prije nego što je provalio u župni stan svećenika Marija Sikirića u zadarskom kvartu Bili Brig gdje je ukrao 26 ručnih satova, serijski lopov 34-godišnji Frane Brković uglavnom je krao milodare iz devet crkava i dva župna stana.

- To je nešto što je meni drago i što meni bliski ljudi znaju pa mi poklanjaju za rođendane, prilikom promjene župe i slično. To mi je strast još iz vremena studiranja u Italiji, a sad imam 50 godina. Polovica tih satova je poklonjena. Ali ja imam neku svoju nagradu za rad i mogu s njom raditi što me volja. Ovako ispada da mi se nameće i diktira što da radim, ali to ne čini institucija za koju radim. Osjećam da sam ugrožen zbog toga, ugrožava mi se privatnost i potražit ću zaštitu - rekao je don Mario, piše 24sata.

Serijski provalnik ukrao je satove Rolex Oyster perpetual date Explorer, Henry London, Omega, Tissot 1853, Swatch Swiss Automatic, Seiko, Citizen Puma, Kienzle Sport, Certina, Polet, Breil, Casio, Suunto Ambit, U-Boat, četiri sata Swatch, Nike, Omicron, Steinhart, Longines Spirit, Hamilton, Luis Erard te kopiju Rolexa.

Svećenik Sikirić kazao je kako se on ne želi pravdati, no dio tih satova su stari reparirani satovi, a da je bio samo jedan Rolex. On se riješio zbirke. Neke je poklonio, a neke prodao.

- To su meni uspomene nekih dragih ljudi. Ne znam zašto se stvari postavljaju tako tendenciozno i zašto mi se diktira kako da se ponašam, ako to ne čini Crkva, pita se svećenik.

Na pitanje novinara o zavjetu siromaštva, svećenik Mario Sikirić kazao je kako on nije redovnik i nema obvezu siromaštva, već samo preporuku. Istaknuo je kako je on dobio nasljedstvo od svojih roditelja. A ako je on prodao zemlju da on ima svoj novac, to je njegova osobna stvar, piše 24sata.

