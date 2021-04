Sve više mladih s težim kliničkim slikama u Srbiji: Beba od osam dana najmlađi je pacijent

Srbija je u srijedu, u namjeri da ubrza kampanju imunizacije protiv koronavirusa, omogućila cijepljenje i bez prethodne prijave kroz državni e-sustav, dok epidemiološki podaci, uz 42 žrtve covida-19 u 24 sata, ne pokazuju značajniji pad novih zaraza, sa skoro 8000 pacijenata na bolničkom liječenju.

Između utorka i srijede bitku s covidom-19 izgubila su 42 pacijenta, a od 15.904 testirana uzorka skoro svaki treći je bio pozitivan i potvrđeno je 3615 novih slučajeva. Na bolničkom liječenju je 7.938 oboljelih, uz visok postotak teških slučajeva jer je 267 pacijenata na respiratorima.

U beogradskom KBC-u najkritičniji pacijent, sa obostranom upalom pluća, ima samo 15 godina, a najmlađi pacijent je star osam dana. Iz te bolnice navode da djeca i adolescenti imaju nešto teže kliničke slike nego prošle godine, a da se primjećuje da je faktor rizika kod najmlađih bolesnika gojaznost.

- Ove godine, od nekog zimskog razdoblja, siječnja, moram reći da se broj pacijenata povećao, bar kad govorimo o dječjoj populaciji. Ne znači onih koji su inficirani ili pozitivni, nego i onih koji imaju kliničke simptome i bilo kakvu simptomatologiju vezanu za infekciju koronavirusom i sad su se te upale pluća stvarno promijenile - navela je prof. dr. Zorica Živković iz KBC-a.

Naglasila je da upala pluća sada nastupa za nekoliko dana, ali i da se rentgenska slika promijenila i da bi se to moglo tumačiti novim sojem i kombinacijom virusa.

Profesorica je navela da su u KBC-u u najvećem broju smješteni adolescenti, ali da ima i malih beba koje su uvijek nepoznanica i ne mogu se prepustiti kućnom liječenju. Objasnila je i kakvu kliničku sliku imaju njihovi pacijenti.

- Dugotrajna temperatura, to smatramo više od pet dana. Nekada i visoka, preko 39 do 40, koju je jako teško smiriti i normalizirati. Kašalj, suh, onako, u početku djeluje kao da to nije neki strašan i problematičan kašalj, ali se on i pojačava, pa ih uznemirava u dnevnim aktivnostima u snu tijekom noći i jedan broj tih adolescenata se žali na otežano disanje, imaju neko stezanje u grudima, imaju popratni respiratorni simptom koji je uvijek znak već malo odmakle kliničke slike - istakla je Zorica Živković.