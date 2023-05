Sve je manja kupovna moć: Cijene još rastu, ceh na blagajni u dva mjeseca pošteno skočio

Samo kad su u pitanju hrana i piće, inflacija je u travnju, prema prvim procjenama, na godišnjoj razni rasla 14%, a na mjesečnoj 0,9%. No cijene na policama, pitaju li se potrošači, i dalje rastu znatnije od statistika koje nakon nekoliko mjeseci usporavanja bilježe tek laganiji skok.

Opravdanja samo za rast plaća

Od famoznog "dana D", koji se najavljivao od 1. ožujka, pa od većine proizvođača/trgovaca/dobavljača prolongirao i do 1. travnja, cijene nekih artikala rasle su, naime, 40 pa i više posto. Sredstvo za čišćenje Cilit bang (750 ml) u odnosu na zadnji dan veljače, kad smo u očekivanju novog cjenovnog armagedona – koji je 80-ak proizvođača/dobavljača najavilo trgovcima, a oni potrošačima i resornom ministarstvu – popisali cijene 30-ak artikala, sa 3,98 eura poskupio je, primjerice, na 5,49, šampon Schauma (400 ml) s 3,86 na 4,99 eura, Knusper müsli (500 g) s 2,65 na 3,59 eura. Poskupjeli su i Podravkini Lino pillowsi (500 g) s 4,51 na 4,99 eura, Ledovi panirani kolutići lignje s 2,95 na 3,69, Chio chips (140 g) s 1,88 na 2,39 ili pak Smoki Flips (130 g) s 1,39 na 1,49 eura.

Najave da se uglavnom "samo" cijene osnovnih artikala u potrošačkoj košarici neće mijenjati koliko-toliko su se obistinile, no poskupljivalo je gotovo sve drugo na našem popisu, od Nestleova Chocapica (650 g) s 3,98 na 4,49 eura, Coca-Cole (1,5 l) s 1,71 na 1,95 eura, paste Sensodyne s 4,51 na 4,89 eura... A iako je riječ uglavnom o razlikama u eurocentima – i najlošiji matematičari već znaju izračunati da je 20 eurocenta iznos jednak nekadašnjoj kuni i pol, 50 eurocenta gotovo 4 kune (3,77 kn)... pa se kod kupnje tih 10 artikala jučer "nabrala" razlika i od 6,54 eura (49,28 kuna!). S 31,42 eura (236,73 kn) košarica je poskupjela na 37,96 eura (286 kn) eura – odnosno 21%. Primjetno je da su robne marke trgovaca u tom razdoblju zadržale istu cijenu ili poskupljivale u puno manjem omjeru. Tek je Pipi (2 l) s našeg popisa s 1,86 eura pojeftinila za 27 centa, Radenska s 0,92 na 0,86 eura, dok je Aurelia tortellonima ili Sanitolu za kupaonicu cijena nepromijenjena.

– Ima još nekih sporadičnih korekcija cijena, ali ni blizu kao lani. No smatram da onaj tko dosad nije korigirao cijene u proizvodnji definitivno za to više nema opravdanja. Kupovna moć sve je manja, cijene energije sada su stabilne te bi do kraja godine trebale rasti samo plaće radnika. Pitanje je samo koliko će se njih drznuti na poskupljenja i lov u mutnom potaknuti dobrom turističkom sezonom te što će biti sa sirovinama u proizvodnji hrane s obzirom na posljedice klimatskih promjena poput suše u Italiji te činjenicu da nam je prehrambena industrija okrenuta uglavnom uvozu – kaže predsjednik uprave NTL-a i čelnik Udruženja trgovine pri HUP-u Martin Evačić. S druge strane, i ono malo što se u nas proizvede kao da je od suhoga zlata – domaće jagode u veleprodaji su 6, a španjolske 3 eura/kg. Svi u nas sade rane sorte i sve stižu u isto vrijeme i onda se žale da ih ne mogu prodati, objašnjava Evačić.

Kelj skuplji i 188 posto

Tko je obrao najviše vrhnja otkako cijene divljaju na tržištu, najbolje će se vidjeti kad se usporede rezultati o dobiti proizvođačkog i trgovačkog sektora za lanjsku godinu. No aplikacija "Kretanje cijena" Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koju je nezadovoljno metodologijom odlučilo bojkotirati sedam od 10 najvećih trgovaca u zemlji, nije zaustavila (ne)opravdani rast cijena od kraja 2022., iako joj je to bila osnovna namjena. Na 30. travnja u usporedbi sa zadnjim danom lanjske godine – od 1079 proizvoda u potrošačkoj košarici Konzuma, Tommyja i KTC-a njih 225 jeftinije je, a 373 skuplje. Primjetno pojeftinjenje vidi se kod deterdženata za pranje posuđa (Jar, Čarli, Likvi), šampona za kosu (Head&Shoulders, Elseve, Pantene), deterdženata za pranje rublja (Persil) te toaletnog papira (Zewa Deluxe, Violeta). Skuplje je uglavnom sezonsko voće i povrće – kelj, limun, paprika babura za više od 100% (kelj u Kauflandu od 15. ožujka i 188%). No poskupjela je i čajna kobasica PIK-a Vrbovec, riža Zlato polje, čips (Čipi Čips, Chio, Lays), gazirani sokovi Coca-Cola i Fanta, paste za zube Aquafresh i Sensodyne, Franck kava, čajevi i gris, Gloria kava, Podravka čajevi i džemovi, tjestenina (Barilla, Žito, Zlato polje)... Potrošačka košarica koju prati "Kretanje cijena" skuplja je 1,91 – 3,76% u odnosu na 31. prosinca 2022.

