Svaki dan mu donose pizzu koju nije naručio: Naježim se kada čujem dostavljača

Kada čuje dostavljača pred vratima, 65-godišnjem Belgijcu odmah postane mučno. Iako se dostavljačima hrane svi obraduju, u njegovom slučaju to nije tako.

Već deset godina gotovo svakodnevno Jeanu Van Landeghemu donose pizzu koju nije naručio pa se mora pravdati restoranima i dovoditi u neugodnu situaciju.

Muškarac živi u belgijskom gradu Turnhoutu, a dostavljači pizze na vrata mu zvone u svako doba dana i noći, piše Independent.

Osim pizze, dostavljaju mu i drugu brzu hranu poput kebaba, a ponekad mu dostavljači dolaze i nekoliko puta u danu.

Jean Van Landeghem kaže da mu je najgore bilo u siječnju prošle godine kada su mu se na vratima pojavila desetorica dostavljača, a jedan je nosio čak 14 pizza.

– Ne mogu spavati više. Počnem se tresti svaki put kad čujem skuter na ulici – kazao je on. Pizze ne plaća jer uvijek odbije narudžbu pravdajući se da ih nije on naručio, no situacija je neugodna i za njega, ali i za restorane koji mu je dostavljaju.

Sve je prijavio policiji, no još se ne zna tko naručuje pizze u njegovo ime. Kada otkrije počinitelja kaže da mu to 'neće biti najbolji dan'.