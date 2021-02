Svaka strana ima svoju priču: Tučnjava kod Vinkovaca završila otmicom i prijavama

Kada su se u nedjelju navečer okupili radi uobičajenog druženja u Nuštru, selu nedaleko od Vinkovaca, nitko nije ni pomislio da će sve završiti pozivom policiji, podizanjem više kaznenih prijava, a vrlo vjerojatno i suđenjem. Sreća u svemu tome je što već u nedjelju nitko nije stradao.

Svaka strana ima svoju priču

– Ovo što se dogodilo je strašno i preko toga nikako ne mogu prijeći. Ako je netko nečiji sin i ima novca, to ne znači da je i iznad zakona – započeo nam je priču otac 15-godišnjaka iz obližnjeg sela Cerića.

Prema njegovim riječima, dok su se družili u jednoj kući, iz nekog razloga njegov sin i mladić njegovih godina iz Nuštra izašli su ispred kuće i tamo se počeli naguravati. Tvrdi kako bi sve vjerojatno i završilo tako da se nije uključio otac djeteta iz Nuštra.

– Taj njihov sukob je jedno, ali sve drugo što se poslije dogodilo nešto je sasvim drugo. On je uletio tamo svojim autom, istrčao van, dječaka koji ih je razdvajao šutnuo, a moga sina počeo tući. Strpao ga je u auto zajedno sa svojim sinom. Obojica su ga tukla po glavi i leđima. Prijetio je da će mu silovati majku, a on sve to gledati, zapaliti kuću i slično. Zvao je nekoga da donese pušku i da idu u šumu – kaže nam naš sugovornik.

Dodaje kako mu se sin od straha pomokrio u automobilu i kako je bio sav krvav, ali i da je otac dječaka iz Nuštra doznao čiji je pa ga je dovezao ispred kuće u Cerić.

– Prije toga su me sinovi prijatelji nazvali i rekli da mi je taj čovjek oteo sina i strpao ga u auto. Istrčao sam van i u tome trenutku on se dovezao autom. Sin je bio uplašen, bos i u kratkoj majici. Dijete nema težih ozljeda, ali je uplašen, dok policija pokušava izjednačiti žrtvu i nasilnika – rekao nam je naš sugovornik dodajući kako je zbog svega podigao kaznenu prijavu protiv oca dječaka iz Nuštra.

Svoju stranu priče iznijela nam je i majka dječaka iz Nuštra koja je rekla da je njezin sin na prijevaru doveden u jednu tamošnju kuću, gdje ga je napala skupina mladića, a sve zbog jedne djevojke.

– Kad je došao tamo, zaključali su ga u kuću i počeli tući. Suprugu je bilo sumnjivo što ga nema i otišao ga je tražiti automobilom. U međuvremenu je sin nekako pobjegao iz kuće, no nastavili su ga tući i ispred kuće. U tom trenutku naletio je suprug i, kada je to vidio, zaustavio daljnju tučnjavu. Ostali su pobjegli, no uhvatio je tog dječaka iz Cerića kojega je onda želio odvesti ocu kako bi mu rekao što se dogodilo – rekla nam je majka mladića iz Nuštra.

Traje krim istraživanje

Dodaje kako je sina stavio na mjesto suvozača, a mladića iz Cerića na stražnje sjedalo. Kad je došao u Cerić, pokušao je razgovarati s ocem dječaka s kojim se sukobio njegov sin, ali bez uspjeha jer ga je on počeo psovati i prijetiti mu. U tome trenutku sa sinom je sjeo u automobil i otišao kući u Nuštar.

– Sin nema teške ozljede, ali ima modrica po tijelu. Strašno je to što se dogodilo i bojim se i pomisliti što bi se dogodilo da suprug u tome trenutku nije naišao – rekla nam je naša sugovornica.

Glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković kaže kako imaju zabilježen događaj u nedjelju navečer, ali da još traje kriminalističko istraživanje te će o rezultatima izvijestiti jasnost.