Svadbeno slavlje test za popuštanje mjera

Bila je to tipična hrvatska svadba. Jelo se, pilo, pjevalo i plesalo, a kada je štimung bio na vrhuncu, krenuo je i vlakić. Ono što je subotnji pir razlikovalo od svih drugih,bio je nedostatak mladenke, mladoženje, kumova i djeveruša, no to nije spriječilo ‘svatove’ da se bez maski i distance zabave kao što već dugo nisu. U subotu je, naime, održano lažno svadbeno slavlje, drugi pilot-projekt Nacionalnog stožera civilne zaštite i Nezavisne udruge ugostitelja kojem je cilj dokazati kako su javni događaji sigurni za one koji su primili obje doze cjepiva protiv koronavirusa, preboljeli COVID-19 ili dobili negativan nalaz nakon PCR testiranja. Svatovi, njih oko 130, u svečanu dvoranu zagrebačkog Riverside Golf Cluba počeli su pristizati već oko osam sati.

Opuštanje, svirka i ples

– Nakon godinu i pol dana konačno imam frizuru i šminku i osjećam se super! Došla sam vidjeti je li povratak na staro normalno zbilja moguć, ali i da vidim hoću li se u skorije vrijeme konačno moći udati – rekla je kroz smijeh mlada HZJZ-ova medicinarka Ema Rukelj. Njezine kolegice, liječnice Anja Belavić i Ana Ištvančić, prije početka zabave dobile su u zadatak provesti PCR testiranje nad dijelom gostiju. Već su uhodani tandem pa se testiranje obavljalo brzo. Ispod njihovih epidemioloških odijela primijetili smo balske haljine. Kada završe s testiranjima, poput kakvih modernih Pepeljugi, skinut će sa sebe najlonsku zaštitu i zablistati na plesnom podiju.

Video: Zašto svatko drugačije reagira na cjepivo? Evo što kažu stručnjaci.

– Iza nas je godinu dana borbe s koronavirusom na prvoj crti i ovo će nam biti prilika da se napokon malo opustimo – kazale su uglas. Isto osjećaju i ostali im kolege među uzvanicima. – Svi mi želimo da ova nesretna bolest što prije završi. Danas sam bio u crkvi na vjenčanju dvoje mladih koji su bili žalosni što nisu mogli imati ovakvu svečanost. Zbog toga je važno da projekt uspije te da se u što većem broju cijepimo – poručio je prof. dr. sc. Damir Eljuga, predsjednik Hrvatske lige protiv raka, također jedan od gostiju ovog nesvakidašnjeg pira. Da ponovno zasviraju na svadbi, jedva su dočekali i dečki iz benda Prava stvar, koji su zabavljali ‘svatove’ do kasno u noć. – Na svadbi nismo svirali od rujna prošle godine i jedva smo izgurali ovo razdoblje pa se nadam da ćemo konačno ponovno moći uveseljavati ljude – rekao je frontmen Dalibor Medvedec te požurio na pozornicu, s koje se uskoro začula svirka. ‘Svatovi’ su najprije malo oklijevali, no onda su ih Žakline Troskot i Ana Lisak, čelnice Nezavisne udruge ugostitelja, povele na ples. Nije dugo trebalo da se podij napuni svima onima koji su se u proteklih godinu dana zaželjeli čage.

I dalje – oprez

Tjedan dana nakon probne svadbe, svi će se uzvanici testirati. Ako rezultati budu negativni, bit će to važan korak prema popuštanju mjera, poručila je HZJZ-ova epidemiologinja dr. Tatjana Nemec Blažić. – Trebamo i dalje biti oprezni jer još imamo razmjerno visok broj novozaraženih i hospitaliziranih. Ako projekt bude uspješan, bit će to dobar pokazatelj da, ako smo odgovorni, sve može funkcionirati kao prije – zaključila je. Inače, kako je jučer izvijestio Nacionalni stožer, u Hrvatskoj je bilo 480 novih slučajeva zaraze koronavirusom.