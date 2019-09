Susret predsjednice Grabar-Kitarović i Trumpovih

Predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović danas su u New Yorku ugostili američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania, a fotografiju sa susreta je podijelila na svojim društvenim mrežama.

Podsjećamo, predsjednica je otputovala u SAD kao jedan od svjetskih čelnika koji su sudjelovali na godišnjem zasjedanju Opće skupštine UN-a, gdje su ju ugostili predsjednik Donald Trump i prva dama, Melania Trump.

Reception hosted by @POTUS, President of the United States 🇺🇸 and Mrs. Trump @FLOTUS on the occasion of the seventy-fourth @UN General Assembly. #UNGA74 #UNGA

Official White House Photo by Andrea Hanks pic.twitter.com/bHp0bDhfkj