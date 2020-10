Susjedi otkrili detalje horora u Koprivnici: Izbodena ležala u krvi dok je suprug mirno sjedio

Stravičan prizor zatekla je policija kad je u srijedu oko 15 sati na jedan od dotad brojnih višegodišnjih poziva banula u obiteljsku katnicu u Omladinskoj ulici u Koprivnici. Beživotno tijelo starije žene ležalo je na podu u lokvi krvi. Po zidovima u hodniku sablasno su svjetlucala sječiva kolekcionarskih sablji, noževa i sjekira. Muškarac koji je zatečen u kući odmah je uhićen zbog sumnje da je usmrtio bivšu suprugu.

Supružnici Mazurek, Slavica i Alojz, policiji su bili dobro poznati. Često su dolazili na intervenciju u tu kuću, a muškarac je više puta prijavljivan za obiteljsko nasilje. No, susjedi iz mirnoga koprivničkog kvarta nisu ni slutili kako će sve otići toliko daleko. Umirovljenik Alojz (83) u četvrtak je nakon kriminalističke obrade i službeno uhićen te predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje da je ubio bivšu suprugu Slavicu (79), s kojom je i dalje dijelio obiteljsku kuću u Omladinskoj.

U koprivničkoj Policijskoj upravi otkrili su kako je žena preminula nasilnom smrću, a na njezinu tijelu bilo je više ubodnih rana. Pretpostavlja se kako je ubijena nožem, ali policija zasad ne otkriva je li sredstvo zločina pronađeno tijekom očevida. Naložena je obdukcija tijela kako bi se točno ustanovilo o kakvim je ozljedama riječ i koliko ih je ukupno.

– Često su se svađali, to je bio pakao od života. Radili su dugo u Njemačkoj, a u Koprivnicu su došli uživati u mirovini. Imali su lijepu kuću, dosta ušteđevine... Prije nekoliko godina su se rastali, ali su i dalje uglavnom živjeli u istoj kući. Sad se priča da se nisu mogli dogovoriti o podjeli imovine i da je to motiv navodnog ubojstva. Ja mislim da su to bedastoće. On je bio nasilan čovjek, izgleda da je ovako moralo završiti – ispričala nam je jučer susjeda Mazurekovih.

Alojz je preživio i moždani udar, kaže nam njegova susjeda, ali je i dalje bio vitalan i u snazi.

– Ne znam baš u detalje njihov privatni život, nije me interesirao. Znam samo da je policija često dolazila zbog vike i galame. Nekad su sve prijavljivali susjedi, a nekad jadna žena. Sad se po ulici priča da je Alojz nakon službene rastave navodno bio s drugom ženom. Ne znam je li to istina – sliježe ramenima naša sugovornica dok drži veliki kišobran u ruci.

U kišnoj Omladinskoj ulici u Koprivnici u četvrtak baš ništa osim jednog detalja nije otkrivalo da je to samo dan prije bilo poprište krvavog zločina. Crvena policijska vrpca na vratima. Više nema ulaska dok se istraga ne provede.