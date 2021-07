Susjed vlasnika jame: Da je istina što govore, zar bi ostavili ovo na plaži?

Priča o izlijevanju fekalija iz septičke jame na put koji vodi do plaže u Okrugu Gornjem na Čiovu dobila je novi nastavak. Nakon što su vlasnici kuće jučer demantirali navode susjeda koji su medijima ustupili snimku izlijevanja, ističući da se radi o nesretnom slučaju, ponovno su se oglasili susjedi. S obzirom na ono što se dogodilo, kažu, ne mogu ostati dužni i prihvatiti te neistine.

- Na onoj snimci se vidi da vlasnik kuće stoji na ogradi i ne poduzima ništa. Izjava da je došlo do puknuća cijevi je potpuno neistinita. Da je i došlo do puknuća cijevi, svi smo u dobrim odnosima, i bili smo i s ovim susjedom do ovog trenutka. Više puta je on imao problema s jamom, mi smo ih pozivali, oni su odmah zvali i odmah reagirali. Uvijek su reagirali kako treba, a sada je doslovno otvorio cijev ispred naših očiju i pustio da to isteče van, dok je on gledao s ograde - kaže jedan od prvih susjeda, dodajući da se to može vidjeti i na snimci.

Ističe i da nije istina da oboje supružnika nije bilo kuće.

- Zvalo se vlasnicu koja nije bila s njim. Supruga je vlasnica kuće, a on je to napravio. Taj dan su došli novi gosti, jama je bila puna. On je to znao već danima prije jer je govorio susjedima da mora zvati, ali ipak nije zvao da se to riješi. Bio je tu taj dan i otvorio cijev. Gledao je dva sata kako teče dok nije došla policija - govori nam zgroženi susjed.

Dodaje da prvo došla interventna policija da se smiri situacija i da ne dođe do većeg incidenta.

- S naše strane nije došlo ni do verbalnog obračuna, jer sam govorio da mu se ne uzvraća na uvrede. Zato je i priveden, između ostalog.

- Tek navečer iza 11 sati je došla vlasnica kuće. Pražnjenje jame nije bilo na njegovu inicijativu nego je više nas tražilo da nađemo nekoga tko će to napraviti, policija je sugerirala i nastojala da se to napravi. Njemu su govorili da se to napravi, on je odobrio. Mi smo zvali, u 10 sati kada su došli isprazniti nije ih bilo. Mi smo to odradili zajedno s čovjekom koji prazni jamu, oni su došli tek kada je trebalo platiti - govori susjed, pa dodaje da to može potvrditi najmanje 30 osoba.

Napominje da im nije cilj nikome uništavati niti turizam niti živote, ali da gospodin takvim činom uništava zdravlje, turizam i živote svih drugih.

- Da je rekao pukla nam je cijev, pomozite, svi bi skočili. Susjedi iz 30 kuća okolo mogu vam potvrditi da smo svi skupa dolje na plaži, družimo se i u odličnim smo odnosima. Ovakav čin je prešokantan - smatra ovaj susjed.

Ustupio nam je i fotografije snimljene jučer na kojima se, kaže, može vidjeti kako nisu ništa učinili da bi očistili ispuštene fekalije.

- Da to nije namjerno, da im je stalo da se to riješi, ne bi ostavili na plaži da stoji to tako - objašnjava, pa dodaje da se ništa nije učinilo niti danas.

>> FOTO Put do plaže dan nakon izlijevanja fekalija