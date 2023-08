Suradnja studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta s PlayStationom Hrvatska

Freya, lik iz nordijske mitologije, znana i kao božica ljubavi, rođenja, smrti te plodnosti, odnosno cijelog ciklusa života. Jedna je od glavnih protagonistica akcijsko-avanturističke igre "God of War Ragnarök", koju je razvio Santa Monica Studio, a krajem 2022. objavio Sony Interactive Entertainment za PlayStation 4 i 5. Upravo je Freya bila glavna inspiracija timu zagrebačkog Tekstilno-tehnološkog fakulteta (TTF) koji je, u sklopu projekta pokrenutog u suradnji s PlayStationom Hrvatska, rekreirao kostim nordijske božice. Druga je to suradnja TTF-a i slavne tvrtke, započeta lani kada su u okviru cosplaya, oblika umjetnosti u kojoj akteri kroz kostime prezentiraju određeni lik, rekreirali kostim Aloy, glavne protagonistice igre "Horizon Forbidden West".

– Mi na fakultetu već dugi niz godina surađujemo s filmskom industrijom i domaćim kazalištima pa je tako i ova suradnja bila nešto sasvim prirodno. Cosplay u Hrvatskoj još nije toliko izražen kao u inozemstvu, primjerice u Americi, tako da se tek trebalo upoznati s tim pojmom. A i za studente je ovo odlična vježba jer kroz cijeli taj proces oni uče i sami donositi odluke, na koji se način može ili ne može nešto krojiti, a u konačnici, jedno je crtež, drugo je realna izvedba. Česta je pojava, primjerice, da neki detalj koji je nacrtan zapravo i funkcionira samo na crtežu, nemoguće ga je replicirati – kaže Irena Šabarić, mentorica na projektu te predstojnica Zavoda za dizajn tekstila i odjeće, kojoj su se u mentoriranju pridružile i asistentica na Zavodu Franka Karin te stručna suradnica Beti Rogina-Car.

Cosplay kao oblik umjetnosti

– Vidjevši kostim od prošle godine, studenti su s oduševljenjem prihvatili izazov izrade novog kostima. Izrada Freyina kostima bila je vrlo zahtjevna jer su se svi detalji morali izrađivati ručno. Svaki kostim je drugačiji te zahtijeva i učenje novih vještina, tako su studentice ovaj put radile uzorke na torbici od kože i dijelu kostima paljenjem, što do sada nismo radili, a koristili smo i brusni papir kako bismo postarali dijelove kostima. Plašt od konopca bio je posebno izazovan jer smo morali proučiti i smisliti način kako da to izvedemo što sličnije kostimu jer na crtežu sve stoji na svom mjestu, dok u realnom svijetu treba smisliti način da se komad izradi i funkcionira na ispravan način. Za tisak na tekstil studenti su izradili posebne šablone s uzorcima i pomoću njih otisnuli uzorke na tekstil – pojasnila je Franka Karin.

A sve počinje, dodaje Irena, od mape svih mogućih cosplayer kostima, koja broji i širok spektar raznih likova, a zatim slijedi selekcija.

– Dobijemo crteže likova i po njima vidimo od kojih bi se materijala kostim trebao izraditi. Neki su malo teži za izradu, primjerice oni za koje se koristi tekuća guma, no mi se baziramo na materijale poput kože, tekstila, krzna i slično. Freya je vrlo kompleksan lik, jaka žena i ratnica i zapravo smo se kao tim vrlo brzo odlučili da, između velikog broja zanimljivih likova iz igre "God of War Ragnarök" izradimo baš njezin kostim. Kroz projekt i suradnju s PlayStationom Hrvatska omogućujemo studentima da tijekom studija unaprijede tehnike, pokažu dodatnu dozu kreativnosti uz korištenje različitih prirodnih materijala te kombiniranje šivanja i modernih tehnika poput 3D ispisa dodatne opreme i ukrasnih elemenata koji su sastavni dio kostima – ističe Irena Šabarić.

S planovima su krenuli, dodaje, početkom akademske godine kada su ideju prezentirale studentima na nastavi, potom su se dobrovoljci sami javljali, no nije ih trebalo dugo nagovarati. Sa željom da steknu novo iskustvo te usavrše znanje javile su se tako studentice diplomskog studija industrijskog dizajna tekstila Dea Babajko i Sanja Vučković te studenti diplomskog studija Kostimografije Laura Ana Zdunić, Ana Jančiković, Ana Roko, Mirta Baranić, Nikolina Manda Šarić, Jana Friščić i Josip Đerek u sklopu kolegija Projektiranje odjeće. Priključile su im se i kolegice s diplomskog studija industrijskog dizajna odjeće Nikolina Tufekčić i Klara Ergović, a uvelike im je pomogla i Tena Omerović, bivša studentica TTF-a koja je na projektu sudjelovala i lani kada je s kolegama rekreirala kostim Aloy.

– Kada su me pozvali da sudjelujem i ove godine, nisam razmišljala ni trenutka. Uvijek ovakve projekte radim s velikom ljubavlju i interesom jer za mene to i nije posao, već strast i ponovno bih sve to ponovila da mi se pruži prilika – kaže Tena koja je na smjeru industrijskog dizajna odjeće diplomirala lani u rujnu. Dodaje i kako joj je zadatak ove godine bio znatno lakši jer je od ranije bila upoznata s pojmom cosplaya, no u oba se projekta uhvatila u koštac s novim izazovima.

Nordijski elementi na plaštu

– Prošle godine većina nas se prvi put susrela s takvim projektom što je samo po sebi bilo izazovno, prvi puta smo se susreli s nekim materijalima poput kože, koju smo koristili i u izradi Freyina kostima. Nismo često u prilici raditi ni s krznom, a ove godine koristili smo i neke nove tehnike, primjerice 3D printanje pojedinih detalja, ali odmah na početku smo podijeli zadatke, svatko od nas bio je zadužen za pojedine elemente kostima, no uskakali smo jedni drugima kad god je trebalo – kaže Tena. Dodaje i kako je prednost imala u tome što je od ranije bila upoznata s likovima iz igre "God of War" te imala prilike odigrati verziju "A Call from the Wilds", plasiranu prije Ragnaröka.

– Freyin kostim sastoji se, među ostalim, od hlača, majice, prsluka s plaštom od špage, pregače, pojasa, ukrasnih komada kože i svaki taj element mnoštvo detalja, s pojasa vise i neki nožići, a i velik je broj detalja koji se omataju oko nogu i ruku. Zato smo na samom početku napravili raščlambu kako bi vidjeli od koliko se uopće elemenata sastoji kostim, koliko nam materijala treba i slično. Često se dogodi da ne pronađemo određene materijale koji izgledaju kao na slici, a ovoga puta je to bio slučaj s kožom koju smo na koncu šmirglali brusnim papirom – objasnila nam je Irena Šabarić. A dodaje i kako su se studenti prilikom izrade kostima susreli i s tehnikom izrade nakita dok su izrađivali detalje u obliku novčića koji također vise s Freyina pojasa. Izazov je, kaže, bio i raditi s dugodlakim krznom, a posebice s kožom koju su čak i vezli.

– Vezenje inače nije jednostavna tehnika, a kamoli kada se veze po koži. Dosta smo se izmjenjivali jer nakon nekog vremena počnu boljeti prsti. Za razliku od Aloyina kostima lani, Freyin je imao puno više detalja koji se izrađuju ručno pa smo koristili razne tehnike. Neke smo detalje, primjerice, palili kako bi izgledali autentično, nešto smo i gravirali, a uvelike nam je pomogla i Nacionalna i sveučilišna knjižnica koja nam je ustupila 3D printer – dodaje Irena Šabarić.

A tu je zadaću pak preuzela Klara Ergović, studentica prve godine diplomskog studija industrijskog dizajna odjeće koja je preddiplomski studij završila na grafičkom fakultetu.

– Od ranije imam iskustva s 3D printerom pa je nekako bilo logično da će taj zadatak dopasti baš mene. Pokušala sam imitirati neke nordijske motive i ilustracije koje sam, koristeći termoprešu, pod visokom temperaturom, otiskivala na plašt i trakice. Usto sam bila zadužena i za kožne elemente te sam se najviše zadržala na prsluku koji smo najprije brusili, a potom i ukrašavali perlicama. Sreća je bila u tome što su mentorice i neke kolegice imale iskustva od lani pa i nismo nailazili na veće probleme, sve je išlo nekako glatko – kaže Klara, inače vlasnica paušalnog obrta, brenda dizajnerske odjeće Shika. Igru "God of War", kaže, nije imala prilike igrati, no Freyin lik upoznala je gledajući seriju "Vikinzi" u kojoj, iako se ne pojavljuje, nordijsku se božicu često spominje.

– Svaki se kostim izrađuje tako da se najprije svaki element kroji zasebno te se kasnije spaja u cjelinu, a najbolji mogući scenarij je kada u cijelom tom procesu pored sebe imate model koji će ga kasnije nositi. U tom se slučaju isprobava svaki segment i najbolje se vide potencijalni problemi, primjerice, je li nešto dovoljno veliko, preusko, preširoko i slično te se rade usputne preinake. Upravo zato uvijek za modele biramo studente – dodaje mentorica Irena. Tako je lani kostim Aloy, izrađen od održivih, ekološki prihvatljivih materijala, nosila Selma Imamagić, studentica diplomskog studija odjevnog inženjerstva. Selma tada nije sudjelovala u izradi kostima, za razliku od ovogodišnjeg modela Laure Ane Zdunić koja je nakon preddiplomskog studija odlučila nastaviti na TTF-u te se opredijelila za kostimografiju.

– Ovo je za mene svakako bilo jedno novo i predivno iskustvo kroz koje sam usavršila svoje znanje jer do sada još nisam imala prilike raditi ni s kožom ni s krznom. Bila sam zadužena za plašt i torbice na kojima smo ucrtavali nordijske elemente, a kada su me pitali želim li na koncu nositi kostim, nisam mogla vjerovati, odmah sam pristala – kaže Laura koja se, dodaje, kada je obukla kostim, osjećala kao prava nordijska ratnica. Snimali su na drevnoj utvrdi Medvedgrad, tijekom vrućih ljetnih dana, a Laura je nosila kožu i krzno, no suočila se s još jednim izazovom.

– Inače sam vedra osoba i uvijek se smijem, a na snimanju sam se morala mrštiti i glumiti ljutu ratnicu. Mislim da mi je to bio najveći izazov – smije se Laura te dodaje kako je fotografkinja Nika Mokoš, ne bi li je natjerala da se uozbilji, čak povisivala glas.

Čuvaju ih na fakultetu

– Nika je jako talentirana i divna osoba, ali dosta se derala na mene, što je na kraju i upalilo. Bosa sam stajala na tom medvedgradskom kamenju, bila sam obavijena kožom i krznom, a vani je bilo užasno vruće. Cijeli tim je bio na snimanju i svakih nekoliko fotografija dotrčavali su do mene i nešto popravljali, ali da mi opet netko ponudi da sudjelujem u ovakvom ili sličnom projektu, pristala bih bez razmišljanja – zaključuje Laura.

Oba kostima čuvaju se na fakultetu i čekaju bolje dane, odnosno priliku kada će ih netko odjenuti i ponosno ih prošetati.

– Ova su dva projekta uvelike doprinijela promociji fakulteta. Lani je Aloy čak šetala oko našeg štanda na Smotri sveučilišta, a nadamo se da ćemo i Freyu uskoro predstaviti na jednoj od cosplay revija, razmatramo nekoliko prijava – ističe mentorica Irena.