Suprugu silio na spolne odnose i prijetio joj smrću. Dobio 18 mjeseci zatvora

Muškarac (45) nepravomoćno je na zagrebačkom Županijskom sudu na ponovljenom suđenju osuđen na jedinstvenu kaznu od 18 mjeseci zatvora jer je supruzi prijetio smrću te je prisiljavao, protiv njezine volje, na spolne odnose. Prema optužnici teretio se da je suprugu od 4. prosinca 2019. do 14. siječnja 2020. hvatao za grudi i spolovilo te da joj je protivno njezinoj volji, skidao donji dio trenirke i gaćice.

Osim toga teretio se i da ju je odvlačio u spavaću sobu, te da je protivno njezinoj volji s njom imao spolni odnos. Kada mu je policija jednog dana u siječnju 2020. pozvonila na vrata i to nakon što ih je pozvala sestra žrtve jer se zabrinula za nju, 45-godišnjak je, prema optužnici svojoj supruzi stavio ruke oko vrata i zaprijetio.

- Ubit ću te ako pisneš o ovome!

Na prethodnom suđenju 45-godišnjak je bio nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od 20 mjeseci zatvora, no ta je presuda ukinuta. Žrtva je inače na ranijim suđenjima prvo teretila supruga, no kasnije je promijenila iskaz, ublaživši ga. No sud je tada, a i sada smatrao da je dokazano da je 45-godišnjak počinio to za što ga se tereti.

Za spolni odnos bez pristanka je sada dobio godinu i četiri mjeseca zatvora, a za prijetnju šest mjeseci zatvora, pa mu je izrečena jedinstvena kazna od godinu i pol dana zatvora. Mora platiti i troškove postupka i vještačenja u ukupnom iznosu od oko 1000 eura.

